凱柏集團推出的實業投資項目吸引過百投資者，有人更不惜借錢注資。有專家分析，標榜以上市為目標的集團刻意以極美好的回報率誘哄不諳投資風險的市民，令他們誤信自己的投資十分穩健，但其風險往往比股票、債券等產品更高。市民投資前，除了審視行業前景外，更應先了解項目是否可自由買賣、營運者是否可靠、回報率是否合理等，避免最終得不償失。 香港股票分析師協會主席鄧聲興指，實業的投資風險高於股票、債券等產品。《蘋果》直擊荃灣老人院的股東大會時，有小股東分享個人看法，認為投資實業看似較務實，不如股票等產品般須藉買賣獲利，卻未料是次投資變成「一鑊泡」。鄧表示，實業投資的極高套現風險往往被忽視，「風險好大，因為佢唔同買股票，股票我今朝買完之後，下晝唔對路，隨時可以沽，呢啲係唔可以套現嘅」。集團聲稱以上市為目標，小股東會被預計上市後的回報率蒙蔽雙眼，誤感手上的股份隨時有人「接貨」。

有實業投資項目設禁售期限制退場，鄧認為這屬常見情況，「有禁售期唔係一個問題，最緊要就係留意你嗰個股份係咪可以自由喺市場買賣，因為通常集體投資計劃嘅話，一般來講都唔可以畀你自由買賣」。換言之，若項目屬證監會所設的「集體投資計劃」，上市須獲證監批准，否則「冇市場價值，退出係難嘅」。

除了套現風險外，不少人更低估經營實業的風險，以是次老人院投資項目為例，「你根本都唔識老人院，你點解會有能力去經營一個老人院？或者去判斷嗰個人經唔經營到老人院呢？」因此，市民投資的風險不止於業務本身的前景，更是把自己的資本「賭上」，「第一首先賭吓佢（營運者）識唔識搞，第二賭佢係咪可靠」。

鄧提醒，市面上不少業務皆以講座吸引市民注意，參加者須格外小心，「經營一門生意當中涉及好多管理、資金，或者係營商知識，好少會叫一班三唔識七嘅人一齊夾份去做生意」。若遇回報率極高的項目，市民更應理性分析，「如果有咁高嘅回報嘅話，就無需要預你一份啦」。

被問及銀髮族相關業務的前景，鄧認為香港的人口老化問題明顯，「銀髮一族嘅生意係有得做嘅，但最緊要係究竟佢係咪真係識做呢樣嘢。香港經營老人院就有個好大嘅問題，就係成本好貴嘅。」若有人期望把握銀髮族機遇，須先確切了解營運者的背景和潛在風險等，方能下投資決定。

除了投資前三思外，鄧亦表示，投資者在律師樓作交易可得較大的保障，「因為律師有責任話畀你聽佢呢個交易可唔可靠，譬如佢聲稱做老人院嘅，律師都會做啲審查，究竟佢係咪真係有個老人院喺度，係咪真係經營緊」。

另外，資深業內人士陳先生（化名）表示，申請老人院牌照程序繁複，須經一連串嚴格的審核，消防處、屋宇署及社署的牌照及規管科等不同部門亦會到院舍巡查，「是但一方話唔合格都唔會出牌畀你。」一般而言，最快亦須等候14個月方會獲批。

陳續指，以往亦有因設備不達標而遲遲未獲發牌，最終改建為殘疾人士院舍的情況。他續指，因牌照難獲批，老人院一般是由有經驗的行內人籌組及集資，過往亦有從事老人院事務的中國人到港投資老人院並從中「取經」。

現時老人院收費由1萬至4萬元不等，除床位外，買賣尿片及奶粉等亦是老人院收入來源，「甚至有私院同院友洗傷口，用一個棉球，都會好似私家醫院咁收費」。陳稱，視乎地區而定，保守估計，新建及較大型的院舍最少須守候兩年才會住滿院友及「回本」，「睇你好唔好彩，附近有冇院舍執笠，第二就係呢個地方係咪好易收人，如果係好似慈雲山、黃大仙全部都係屋苑就易收」。

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