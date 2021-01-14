衞生署繼昨日凌晨將油麻地新填地街舊樓約50居民撤離送往強制檢疫後，今日凌晨，葵涌石蔭邨仁石樓居住於09室各層住戶，亦因發生武肺疫情需撤離檢疫。仁石樓至今共有6宗確診個案，其中5人住在09室單位，而大廈外牆有排水管滲漏生草。袁國勇昨視察完畢向記者指，因仁石樓或出現喉管傳播，所有09室居民須送往檢疫。而大廈其餘居民亦要接受強制檢測。仁石樓高40層，估計受影響住戶約200人。

昨晚深夜至今日凌晨，衞生署職員、聖約翰救傷隊人員、PTU警員及民安隊先後到場準備，稍後逾10輛24座小巴抵達。凌晨約3時，撤離行動開始，大廈居民帶同隨身物品及行李，抵達地下大堂排隊分批登上小巴離開前往檢疫，而大堂則有大批穿上保護袍人員協助居民撤走。

大廈居民陸續撤離，有人抱住年幼小孩登上小巴，救護員用擔架床將行動不便的長者抬上救護車，亦有人員用輪椅將長者推到小巴。由於天氣寒冷氣溫只有約12度，居民均穿上厚厚保暖衣服，帶同行李離開，撤離行動至早上約6時半結束。據悉，受影響居民分別被送往3間酒店檢疫。

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