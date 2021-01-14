凱柏集團曾在免費投資講座中鼓勵市民借貸，把低息貸款投入集團預測可有超高回報率的投資項目，即是「入股」，聲稱小股東可從中賺息差，坐享豐厚收入，這種藉息差賺錢的秘笈，與香港中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）曾推廣的「借錢買滙豐股票loop loop loop大法」很相似。事實上，有小股東向記者指出，凱柏集團有高層甚至聲稱跟Ken Sir學習過投資心得，更自比是Ken Sir的徒弟，不少講座參加者最終心動，有人碌卡甚至按樓借錢加入做股東，現時卻進退兩難。

小股東事後回想，慨嘆他加入凱柏集團的「借錢入股做生意」投資風險，其實比Ken Sir的「loop loop loop大法」更高。因滙豐股票的業績及派息比率起碼有過往業績紀錄可作參考，但凱柏集團供市民入股新業務的回報率卻全屬虛擬，令小股東面臨血本無歸。

Ken Sir曾向學員推介的所謂「loop loop loop大法」，是指透過低息借貸不斷買入滙豐股票，甚至採用槓桿式「借上借」手法，只要股票派息息率較貸款利率高，投資者就能賺取豐厚息差，並用滙豐派的股息去支付借貸利息，理論上令參與者可無本生利，越賺越多。然而滙豐去年突然停止派息，令環環相扣的「loop」中斷，不少參加者炒燶滙豐，因而質疑宣揚此「大法」的Ken Sir誤導。

凱柏的投資者Gary（化名）即表示，聽聞凱柏集團一高層曾學過Ken Sir的投資技術，故懷疑他以此作藍本複製，引導小市民入股投資凱柏集團一系列新投資項目。相比起借錢投資滙豐股票，他事後回想，認為自己借貸投資凱柏集團業務的做法更愚蠢。

然而，他當日卻不堪游說，最終以信用卡借現金投資於凱柏集團的老人院項目，現時悔之已晚。「一開頭諗嘅，其實都好難會蝕錢⋯⋯老人家入咗去住，其實已經有一個穩定嘅現金流喺度，利潤雖然我估計都冇佢講五六十厘回報咁多，我諗十幾二十厘都應該冇問題啩。」然而，眼見老人院開業日期一拖再拖，他有感凱柏集團一開始便已誇大其賺錢能力。對小股東而言，低息貸款已借，但並沒有如願收到想像中的高息回報，「最後佢一蚊都冇分過嘅時候，就話公司冇晒所有錢，我覺得完全係欺騙」。

前高級職員Jack（化名）亦透露，「我就聽過話主席叫人按咗層樓，或者借私人貸款，或者借信用卡嘅現金分期貸款，咁就話按揭可能1.75或者頂晒櫳都係兩厘，但係你而家做緊嗰個回報係30厘40厘嘅時候，中間咪賺咗個息差，如果你（投資回報）有40厘，中間個息差咪有38厘囉」。這種投資方式是假設投資者借取低息貸款後，可在凱柏集團的投資項目中賺取高息回報；可是，集團教導小股東借貸時並未有清晰說明其營運風險。

《蘋果》翻看集團在2020年1月用作舉辦講座的簡報，其中一頁的標題為「如何利用銀行貸款，賺取息差，達到時間自由&財務自由」。集團列出3個方法借貸：「透過P loan」、「透過Mortgage」和「透過Card loan」，並假設投資者以上述不同方式借款60萬，並在其項目中獲取40%年回報，每月便可得到9,100至17,688元的收入。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，集團引導市民借貸投資的做法確與Ken Sir的「loop loop loop大法」相似，「當中都係涉及用槓桿，投資市場上用槓桿都唔係話好罕有嘅⋯⋯槓桿就首先要了解吓個資產係咪風險好高，第二係咪可以套現，第三當然係個人財政狀況」。鄧表示，槓桿隨時有需要「補孖展」，若市民以槓桿投資於「唔係marketable嘅資產」，如實業投資項目，因這資產缺乏流動性，「你咪唔可以攞返啲流動性嚟補呢個孖展囉」，投資者會因而變成負債。

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