逾百名投資者誤信凱柏集團的「美好」投資計劃，每人付了10萬至過百萬元不等以求入股，近日卻發現相關項目難以退股、無法獲利，據悉受害的包括不少專業人士，如社工、醫生，甚至律師。不少苦主坦言，早有感集團聲稱的投資回報率過高，但為了賺錢，不知不覺墮入陷阱，有人甚至甘於多付投資額兩成的額外費用作為「行政費」，只為盡早加入賺錢生意，現時回想起來後悔不已。

一名從事醫療行業的投資者注資50萬元於老人院項目，另有11萬元投資於5G計劃，現對於須再度集資救亡感不知所措，「我係驚揼完又要再揼」。他指當初入股是因認同日益嚴重的人口老化問題可造就投資機遇，「我覺得有前景嘅，個主題都ok嘅」，故在未有與家人商量的情況下便把50萬元拱手奉上。他一心靜待回報，豈料老人院遲遲未能開業。

他另有11萬元注資於凱柏集團的「5G計劃」項目，他憶述，集團介紹相關項目時有提及保證回報，「嗰時5G回報率好似30、40%，講到好靚咁樣；2、3年後可回本，之後就淨賺唔知6、7年咁嘅」。曾被美好回報掩蓋理性的他，近日回想投資計劃時感可疑，「佢都有啲怪，話咩（5G基站）未起好嘅，過幾年先起，中間呢段時間當呢筆錢借咗畀佢先」。被問及為何對「5G計劃」有興趣，他表示，「佢（「5G計劃」）係大陸嘅，唔係香港嘅，佢（集團主席）講到同大陸好多connection」。

「唯一一次俾人呃，就係俾佢呃啦。」一名有投資實業經驗的社工苦笑道。因她同意銀髮族市場富有前景，遂於2019年3月抱學習心態參與講座，及後決定投資10萬元於老人院項目。為更了解自己投資的行業，她在業餘時間報讀保健員課程，望能增加對這行業的認識。她萬萬沒有想過集團主席會「走佬」，「吹（回報率）就吹到天下無敵，諗住信佢一半都有30幾%，點知而家⋯⋯本都呃埋你呀真係」。對於再集資，她起初表示卻步，但得悉有員工被拖欠薪金後於心不忍，所以現正考慮加入再集資，起碼先繳清拖欠的工資和租金。

有年長股東同樣看好銀髮族市場，並介紹妹妹一同投資老人院，但兩人合共繳付37萬元的入股資料，竟有多達7萬元行政費。因她倆屬較遲加入的股東，遂被徵收近兩成行政費。對於老人院遲遲未能開業，她感到憤怒，「老人院你冇得輸啦其實喺香港搞，我都唔明點解搞到咁鬼論盡」。她表示，於2019年參與投資講座時，講者一度向她表示老人院項目回報可達70%，但現在卻面臨血本無歸，她現只能寄望於其他股東可協助解決發牌難題，令其投資不致化灰。

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