大嶼山今午發生水警氣墊船撞港珠澳大橋橋躉意外。下午4時許，一艘水警氣墊船在大嶼山深屈灣對開海面進行訓練期間，懷疑意外撞到港珠澳大橋香港連接路的一座橋躉，事件中無人受傷，警方經調查後將事件列船隻碰撞。

消息指，涉事的氣墊船為水警近日所購入的「Hovercraft 401」，今日獲安排在深屈灣一帶作測試訓練，當時船上有數名水警及船隻生產商人員，豈料駛經港珠澳大橋時意外撞到橋躉，涉事氣墊船輕微受損，事後送往大欖水警基地檢查。

路政署表示，一艘水警橡皮艇今午在大嶼山深屈灣附近，意外撞向港珠澳大橋香港連接路編號P44的橋躉，署方事後派員到場視察，確認該橋躉並無受損。海事處亦表示，事後已派遣巡邏船到現場視察，事件中無人受傷。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！