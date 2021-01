再有貓店長被人偷走!深水埗汝州街一隻16個月大的貓貓「Lily」,今早(16日)在飼養的雜貨店外遭一名中年女子偷走,貓主發現後報警求助。事後附近車房向貓主提供車cam片,發現該名偷貓賊以客貨車作掩護,又戴帽及着大褸遮掩容貌,趁周邊未有人經過時趴在地上,強行將躲在車底的貓貓扯出並偷走,整個過程長約30秒。警方正追緝一名年約40至50歲涉案女子,案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

事發於今晨11時56分,警方接獲一名30歲非華裔女子報案,指其飼養的一隻約16個月大、淺啡色日本短尾貓「Lily」,在深水埗汝州街140A號對開被一名年約40至50歲的女子盜去。警方經調查後,案件暫列盜竊,交由深水埗警區刑事調查隊跟進,暫未有人被捕,呼籲任何人如有案件資料提供,請致電36618860或52339937與調查人員或與任何一間警署聯絡,正追緝一名身高約1.6米,案發時身穿綠色外套、紅色長袖連身裙、黑色長褲及黑色運動鞋,戴啡色鴨舌帽及藍色口罩的女子。

女主人Meher向《蘋果》表示,她來自孟加拉,一年多前透過朋友領養一對小貓,一黑一啡,兩隻都是雄性,其中今次被偷的貓貓「Lily」由於毛色是啡色,看上去帶點紅,而「Lily」一字在孟加拉解作紅色,所以才將貓貓改名為「Lily」。她指平時兩隻貓貓都放在舖頭飼養,每天一開舖,兩隻貓貓便會在店內或店外行人路玩耍,從不會走遠,而且「Lily」從不讓陌生人觸碰,所以從不擔心有人會偷貓。

她指事發時她正在閣樓工作,「Lily」正在舖外玩耍,而另一隻黑色貓則在店內睡覺,當她收到街坊通知,始知道「Lily」被一名中年女子偷走,而她的兒子追出後亦未能找到偷貓賊。附近車房亦向Meher提供車cam片,清楚見到該名偷貓賊以客貨車作掩護,又戴帽及着大褸遮掩容貌,趁周邊未有人經過時趴在地上,強行將躲在車底的「Lily」扯出並偷走,鬼鬼崇崇離開現場,整個過程長約30秒。Meher表示,該名偷貓的女子事前曾向街坊追問貓貓是否有主人,當其他人表示「Lily」是Meher所飼養時,該名女子仍落手偷貓,令Meher感到氣忿,「she didn’t care, she just took away」。

翻查資料,日本短尾貓外貌與本地貓相似,身材較細長,但體格強壯,而尾巴短曲,只有5至10厘米長,類似兔尾,非常可愛,加上性格平和溫馴,所以很多家庭飼養。1968年,一對短尾貓由日本帶到美國後,深受當地人歡迎,自此被冠上「日本短尾貓」的名字,受眾人矚目。

----------------------------

你敢爆,我敢獎! 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電:63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁