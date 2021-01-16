再有貓店長被人偷走！深水埗汝州街一隻16個月大的貓貓「Lily」，今早（16日）在飼養的雜貨店外遭一名中年女子偷走，貓主發現後報警求助。事後附近車房向貓主提供車cam片，發現該名偷貓賊以客貨車作掩護，又戴帽及着大褸遮掩容貌，趁周邊未有人經過時趴在地上，強行將躲在車底的貓貓扯出並偷走，整個過程長約30秒。警方正追緝一名年約40至50歲涉案女子，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

事發於今晨11時56分，警方接獲一名30歲非華裔女子報案，指其飼養的一隻約16個月大、淺啡色日本短尾貓「Lily」，在深水埗汝州街140A號對開被一名年約40至50歲的女子盜去。警方經調查後，案件暫列盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，呼籲任何人如有案件資料提供，請致電36618860或52339937與調查人員或與任何一間警署聯絡，正追緝一名身高約1.6米，案發時身穿綠色外套、紅色長袖連身裙、黑色長褲及黑色運動鞋，戴啡色鴨舌帽及藍色口罩的女子。

女主人Ｍeher向《蘋果》表示，她來自孟加拉，一年多前透過朋友領養一對小貓，一黑一啡，兩隻都是雄性，其中今次被偷的貓貓「Lily」由於毛色是啡色，看上去帶點紅，而「Lily」一字在孟加拉解作紅色，所以才將貓貓改名為「Lily」。她指平時兩隻貓貓都放在舖頭飼養，每天一開舖，兩隻貓貓便會在店內或店外行人路玩耍，從不會走遠，而且「Lily」從不讓陌生人觸碰，所以從不擔心有人會偷貓。

她指事發時她正在閣樓工作，「Lily」正在舖外玩耍，而另一隻黑色貓則在店內睡覺，當她收到街坊通知，始知道「Lily」被一名中年女子偷走，而她的兒子追出後亦未能找到偷貓賊。附近車房亦向Ｍeher提供車cam片，清楚見到該名偷貓賊以客貨車作掩護，又戴帽及着大褸遮掩容貌，趁周邊未有人經過時趴在地上，強行將躲在車底的「Lily」扯出並偷走，鬼鬼崇崇離開現場，整個過程長約30秒。Ｍeher表示，該名偷貓的女子事前曾向街坊追問貓貓是否有主人，當其他人表示「Lily」是Ｍeher所飼養時，該名女子仍落手偷貓，令Ｍeher感到氣忿，「she didn’t care, she just took away」。

翻查資料，日本短尾貓外貌與本地貓相似，身材較細長，但體格強壯，而尾巴短曲，只有5至10厘米長，類似兔尾，非常可愛，加上性格平和溫馴，所以很多家庭飼養。1968年，一對短尾貓由日本帶到美國後，深受當地人歡迎，自此被冠上「日本短尾貓」的名字，受眾人矚目。

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