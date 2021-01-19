警方中午12時45分更新消息，今日早上警方在深水埗青山道一餐廳尋回失蹤男院友。他沒有受傷，已被送往亞洲博覽館社區治療設施檢疫。

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警方昨晚10時公佈，前日（17日）接獲深水埗欽州街溫暖護老院職員報案指，75歲男院友林錦江，上周六（16日）下午約3時離開護老院後便告失蹤。民協深水埗區議員徐溢軒早上在facebook發帖指，認出男院友是幸福邨居民，亦是長沙灣近保安道街巿排檔檔主，估計他有可能返回家中或排檔，呼籲街坊留意及協助追尋其下落。

徐溢軒在facebook貼文透露，從警方發佈的相片認出半年前曾協助林錦江，由於林至今尚未接受檢測，擔心或會造成傳播風險，為保障公眾健康及利益，因此決定公開部份資料。他指林錦江進入護老院前，居於幸福邨福日樓低層，至事發前，事主間中會返回福日樓住所逗留。事主同時為長沙灣排檔檔主，平日他也掛心排檔，因此間中會從住所往返排檔，估計他有可能在這個範圍活動。

徐續指，林錦江有嚴重駝背，平日需要以助行架協助走路，呼籲街坊留意若曾見過事主，應與警方聯絡。衞生防護中心前日曾表示，當日新增的16宗源頭不明武肺個案中，包括一名居於溫暖護老院的87歲女院友，全院65名院友及15名工作人員須撤離送往檢疫。

警方呼籲，任何人如有林錦江消息或曾見過他，請立即致電999或3661 7403與西九龍總區指揮中心聯絡，或致電3661 8036或9020 6542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或聯絡任何一間警署。

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