警方破獲兩個犯罪集團，分別透過虛假流動程式（App）行騙，與及利用外傭開設本地戶口協助洗黑錢，6名受害人共計損失400萬元，其中單一最大宗損失200萬元。

屯門警區助理指揮官（刑事）武少禧稱，2020年1月至8月，全港共有10,500多宗詐騙案，較2019年同期5,200多宗上升一倍；其中屯門警區有887宗詐騙案，較2019年的422宗上升一倍。

屯門警區接手調查後，發現其中6宗騙案，是由兩個集團操控，當中一個集團由本地人組成，他們透過虛假的投資Apps及虛擬銀行進行詐騙；另一集團是由一名南亞裔人士操控，透過網上情緣騙去一名女文員200萬元，騙款則是操控本地外籍傭工，開設銀行戶口進行洗黑錢活動。

武少禧指出，警方於本月13日至18日期間展開「報捷」行動，拘捕9男13女（19至70歲），當中11人是本地人、11人是外籍人士，他們報稱是文員、銷售員、家庭主婦、無業及家傭；行動中撿獲銀行卡、月結單、手提電話等。被捕人涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「勒索」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱洗黑錢），行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

而5女1男受害人，年齡由29至36歲，損失由6千元至200萬元不等，共計400萬元；其中損失200萬的女受害人，報稱是文員。

屯門警區重案組高級督察盧潔瑩，解釋其中本地詐騙集團的運作稱，集團以網上情緣兼投資騙局的方式行騙，首先透過社交媒體及網上交友平台結識受害人，交談後游說事主投資，以「低風險、高回報」作利誘。

為增加真實感，騙徒預先設計虛假的投資App，操作介面像真度高，實時顯示受害人的戶口結餘，初時有甜頭，回贈予受害人，令他們深信不疑，以為自己賺好多錢，及至受害人欲取回利潤時，歹徒便露出真面目，要求受害人繳付手續費、行政費等；亦有受害人，因為曾經提供過祼照而被要脅就範。5名受害人按指示入錢到不同的本地銀行戶口，作為投資本金，而他們在初期獲得的投資利潤則由虛擬銀行發出。

總結而言，此集團的主腦是透過開設不同的社交帳號來接觸受害人，建立網上情侶關係，同時指示集團成員開設虛擬銀行戶口讓受害人入錢。其特色是利用像真度高的投資App及小額回報作招徠，令受害人信以為真。整個騙局中，主腦及集團成員與受害人從未見過面，全程只是利用通訊軟件來交談，換言之是利用事主的寂寞空虛來誘使投資。

歹徒設計虛假投資Apps，「改個名，可能用投資銀行嘅名，舉例摩乜金融，令市民誤以為是某投資銀行，但實則內容，只是一些號碼，欺騙唔識金融、唔識投資嘅人」。

而另一宗涉及200萬元的騙案，騙徒利用交友網站認識受害人，假扮身居海外，在短時間內發展成網上情侶關係，其間要求受害人送贈貴重禮物，但訛稱寄件期間被扣查，要繳交清關費等等，結果受害人在兩個月內轉賬了超過200萬元予騙徒。

警方發現，此案中用作收取受害人款項的戶口，主要是本地傭工持有。她們收取微薄的酬勞，然後按指示開戶口，再將資料交予騙徒使用。受害人將錢存入這些戶口，歹徒再將之提走。

警方拘捕一名南亞裔男子，他是集團的骨幹成員，透過其社交圈子招攬外傭，指示她們開戶。警方提醒市民，借出銀行戶口被人用是不當行為，如涉及違法行為也會涉案；特別提醒僱主，如發現家傭行為有不妥當，要作出提醒，切勿代人開戶口。

消息稱，網上交友Apps多不勝數，例如Coffee Meets Bagel、Skuot、SweetRing等，市民在網上交友，或作出投資時要額外留意，如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222。

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