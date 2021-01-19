【11:34】早上近11時，一名青年拖着行李篋，由曉峰樓步出上救護車送院，其間救護員穿上全套保護裝備。

柴灣峰華邨曉峰樓爆疫，至今共11人確診，當中8人均屬中層13室單位，包括1213室、1113室及913室。政府專家港大微生物學系講座教授袁國勇昨午視察後，決定撤離12樓以下13室所有居民。至今約凌晨2時，大廈逾20名受影響居民已撤離前往檢疫。今早7時許有外判工人到曉峰樓對開行人路大清洗，有住戶坦言對爆疫感到擔心，惟有自身做好防疫措施，並直指喉管設計有問題，若進行大維修則涉及高額費用，可能令部份業主卻步。區議員則希望業主立案法團可墊支出錢維修以解燃眉之急，日後再追討業主負擔相關費用。

秀峰樓住戶阿華坦言對附近大廈爆疫感擔心，「自己做好預防措施，戴面罩，勤洗手，小心啲出出入入，我都驚㗎，成日經過曉峰樓，搭小巴行斜路都經過，都會接觸到曉峰樓啲人，都唔知邊個會係帶菌者。」他又坦承峰華邨喉管設計好麻煩，「喉管喺室內中間位置，唔係喺出面，裏面始終危險，一有事爆發，就全間屋都有事，呢度有啲係自己買咗，有啲仍然係公屋，曾經講過大維修，聽業主立案法團主席講將來啲喉會搬晒出嚟，但皮費好重。」

爆疫的曉峰樓住戶鍾女士住12樓以上單位，她就說不大擔心，昨晚已有工人清潔消毒走廊，但被問到有住戶私下更改喉管出現爆疫，她就坦言擔心，「正如袁國勇講喉管經某啲地方滲漏，應該盡快搵師傅check吓。」

亦是曉峰樓住戶梁先生亦表示不太擔心，「呢度係Y型，唔係相連，樓上樓下有事先有問題，呢度廁所設計唔好，政府公屋設計求其，開門係就唔到位，廁所係正中間，入又唔方便，所以改埋一邊。」被問到會否大維修，梁則說要交由建築公司及政府決定。

柴灣峰華邨曉峰樓有30年樓齡，屬租者置其屋，其中九成單位已賣出，房署不再負責維修，而是戶主自身責任。

東區區議員黎志強表示，曉峰樓有5戶共23人包括長者及小童今凌晨撤離到檢疫中心。由於上址是租者置其屋，仍是公屋的單位若住戶曾改動，房署不會負責還原。而已買下單位的小業主若有任何改動，則一定要向管理處報告，但有業主不通報，管理處亦不主動調查，採取放任政策，而立案法團亦沒責成管理處。黎透露早在兩星期前，立法會議員與專家到上址檢視喉管設計，已發現有人改裝喉管，但立案法團並無出通告提醒住戶，「依家最緊要改返正先，尤其污水渠，法團出住錢先，之後再追，甚至入稟小額錢債追討都得。」他希望昨晚撤離的20多名住戶，當局能向區議員發放其是否穩定的訊息，不用引起居民恐慌。

東區區議員徐子見則指，昨晚曾接觸部分住戶，現時暫未接獲有住戶表示，對喉管維修工程有疑問或感到有經濟壓力，「而家大家都趕住撤離」。但他稱租戶已購買有關單位，不少出問題的位置均涉及室內位置，故業主的確有責任承擔相關維修費用，亦未知有關維修開支額。他稱，「暫時未有好大聲音話業主有壓力，但大廈樓齡已達30年，設計又舊，政府應該至少負責全面檢查同支援一下業主。」

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