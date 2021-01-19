武漢肺炎第四波疫情持續擴散，近日深水埗更將成為第二個指定檢疫區域，其中南亞裔人士的確疹數字更是不斷增加。《蘋果》今日到深水埗直擊，發現有不少南亞裔人士在街上聚集，他們拉下口罩吸煙和聊天，在爆疫的深水埗街頭通街走，有如計時炸彈，隨時一觸即爆（疫）。

早上11時，記者發現深水埗汝洲街和大南街一帶，已有不少南亞人聚集街頭，多數圍在公園聊天和在路邊擺客貨車地攤，地攤範圍亦有多人聚集，記者經過的十個客貨車路邊攤檔中，有半數即五個攤檔的檔主均沒有戴上口罩或半戴口罩露出鼻子，亦有不少人拉下口罩吸煙，路邊攤有多達十數人圍觀同一攤檔，以檔主全日接觸數百客人而言，路邊攤恐成爆疫根源。汝洲街街頭亦有多堆南亞人聚集，記者觀察兩小時，其間看見超過20個南亞人士半戴口罩，或拉下口罩在街邊打躉聊天。

其間記者遇見沒有戴上口罩的Bobby在街上踱步打電話，見記者舉機拍攝才戴上口罩。被問及是否不怕疫情，Bobby解釋自己剛剛去完廁所，所以沒有戴上口罩，「我當然十分害怕！我本來是戴包臉圍巾出街，現在都戴口罩了。」Bobby聲稱自己有皮膚敏感，所以不能長時間戴口罩，「我的皮膚十分敏感，長時間戴口罩，耳背這個位置會變紅，所以如果我短時間落街，都不會戴口罩。」記者提及近日深水埗爆疫嚴重，Bobby說不知道深水埗區爆疫，但以他所見深水埗街頭多數人都會戴上口罩。

另一位沒有戴上口罩的Ali，看見記者亦匆忙戴上口罩，「我剛剛在餐廳吃完飯出來，你看我現在有戴上口罩。」住在深水埗的Ali，同樣指自己不知道近日深水埗區爆疫，「街上所有人都有戴上口罩呀！」，但知道疫情嚴重後，稱自己會小心。

政府昨稱會到深水埗派單張宣傳抗疫資訊，並似乎開始在深水埗區嚴陣以待，《蘋果》發現在深水埗楓樹街球場，今早已有政府人員圍繞球場架起一排三至五個，共二十個寫上「新冠病毒快速抗原檢測」的帳篷，帳篷內有大批檯凳和電線，相信是為了即將進行的深水埗強制檢測作出準備。特首林鄭月娥表示，深水埗將成為本港第二個指定檢疫區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。她續指，若污水監察連續3天有樣本呈陽性，即使大廈沒有確診個案，也會要求強制檢測。

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