武肺疫情趨嚴峻，海關破獲一宗售賣冒牌醫療級口罩案件，撿獲一批33萬個價值約850萬元冒牌3M N95口罩，暫時無人被捕，今次為海關破獲歷來最大宗冒牌口罩案。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關採取反冒牌口罩行動，根據舉報有不法商人準備將一批口罩經本港轉售海外圖利，經深入調查及商標持有人協助下，上周四（14日）突擊搜查葵涌一間物流公司，撿獲該批33萬個準備經本港出口海外的冒牌醫療級口罩，總值約850萬。按貨量及價值計算，均超越去年10月28日及11月3日兩宗分別涉及10萬個冒牌醫療級口罩的案件。

海關初步調查相信該批冒牌口罩未有流入本港巿場，正追查口罩來源，並將口罩樣本交化驗所，就產品安全性進行化驗，案件仍在調查中，不排除稍後採取拘捕行動。

司徒志輝指出，該批冒牌口罩包裝盒有英文及日文，正追查不法集團準備將口罩轉售海外之目的地。他指出，正貨口罩每個售價50元，不法商人將冒牌口罩定價26元一個，售價有一倍差距，藉此圖利。此外，真貨包裝盒印刷仔細、油墨滲透度高及深色，正面印刷相片立體；假貨印刷粗疏淺色及模糊。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關自去年1月27日開展代號為「守護者」的防疫產品巡查執法行動，至今出動逾6,400人次巡查接近4萬間次零售點，並就24宗涉嫌違反商品說明條例及13宗涉嫌違反消費品安全條例的案件進行調查，行動至今共拘捕88人，撿獲的違規防疫物品，623萬個外科口罩、317支消毒酒精、23支生理鹽水，行動仍然繼續。巿民可致電海關24小時舉報熱線2545 6182或專用舉報電郵crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑違反涉及商品說明條例及消費品安全條例的罪行。

去年10月，海關破獲一宗不法集團計劃將大批仿真度高的冒牌N95口罩轉售至海外圖利案件。海關在元朗一個倉庫撿獲該批約10萬個冒牌口罩，市值約300萬元，並拘捕貿易公司負責人。

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