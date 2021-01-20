阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪兼慈善家錢峰雷（44歲），去年11月14日凌晨在灣仔會展皇朝會外遭3名刀手追斬身體多處受傷，其後他在個人微博發聲明，懸紅1,000萬緝兇，惟事隔兩個月兇徒仍然逍遙法外；錢峰雷今日再在報章刊登額外懸賞通告，透過警方「加碼」300萬元懸紅，即合共1,300萬元緝兇。

該通告提到，錢峰雷及友人於去年11月14日凌晨零時32分遭人用利器襲擊，致他們頭、背及手腳多處受傷，事後3名兇徒乘坐一輛銀色私家車向九龍方向逃去。香港警務處前日已就該宗意圖傷人案發出懸賞通告，錢指自己是正當商人，與人無仇無怨，無故被襲，現作出額外懸賞，透過警方發出300萬懸紅。

據警方的懸紅公告顯示，任何公眾人士如在懸賞通告有效期內（至2022年1月17日）報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可由警方決定全數獲得或按比例分配賞格。通告內的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

錢峰雷在通告中聲明懸賞屬私人性質，任何人士如能成功按該通告從警方獲得該通告內所指的全數300萬元，或按比例分配賞格，他將額外提供1,000萬元賞格，或按警方所批分配比例作額外賞格。

警方現通緝3名與本案有關的男子，案發時年約25至30歲，3人身高約1.65米，中等身材。3人犯案時均戴上口罩和帽，第一名身穿藍黑色長袖外套、黑色長褲、黑色棒球帽。第二名身穿黑色長袖外套，黑色長褲，黑色棒球帽。第三名身穿綠色長袖外套，白色長褲，紅色棒球帽。任何人士如有消息，可致電熱線3660 7546與警方聯絡。任何人若能領取相關的懸賞，可與錢的代表律師陳仲然律師行聯絡，錢會在代表律師與警方確認能取得懸賞人士之身份後，7日內向領賞人發放應得的額外賞格，所有個人資料將會保密。

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