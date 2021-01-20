13:45 新增社署回應

-----------------------------

據商台等傳媒報道，早上8時許，社會福利署副署長林嘉泰在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院救治。《蘋果》向社署查詢，僅稱林被送往醫院。

林嘉泰年約50歲，據悉，他接受初步診斷後懷疑腦幹中風，目前在深切治療病房留醫。社署回覆稱，今日早上約8時，社會福利署副署長（服務）林嘉泰被同事發現昏迷於辦公室，社署人員立即報警，救護車隨即到場並將他送往醫院救治。社署十分關心副署長的情況，已即時聯絡其家人並會提供適切的協助。就有關副署長的病情和身體狀況，由於涉及個人私隱，社署不會提供。

資料顯示，林嘉泰於1987年7月加入社會福利署工作，2010年9月至2012年6月期間，出任社會福利署助理署長（津貼）；之後出任社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）。至2013年9月升任社會福利署副署長（服務），負責福利服務的策劃及發展。

上月21日冬至至本月1日，因社署署長梁松泰放大假，由副署長（服務）林嘉泰暫代署長一職。據悉，梁松泰的大假原本由冬至至本月30日，差不多一個半月，引起官場議論紛紛，其後在上月31日的憲報顯示，林嘉泰署任社署署長的日子，修訂為由上月21日至本月1日。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！