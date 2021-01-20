沙田城門河水質為人詬病，河水過去多次變藍、變綠，引居民譁然；有居民昨日（19日）發現城門河大圍段河水驚變翠綠色，更延綿1公里，憂河水受化學物質污染。

讀者林先生昨日在大圍進行航拍，拍攝到港鐵站對開至香港文化博物館一段城門河，河水竟變成綠色。他再到港鐵大圍站附近視察，發現河水傳出臭味，更有白色泡沫漂浮，河中更有死魚及死龜。

居住沙田10多年的林先生指，城門河水質一直欠佳，過去多次出現河水變色，惟政府部門調查後皆不了了之。他質疑，事件與大圍、火炭一帶的工廈排放污水有關，擔心河水受化學物質污染。《蘋果》正向環保署查詢。

翻查資料，城門河過去多次出現河水變色，2015年更驚現「變色城門河」，當年12月中，有居民發現火炭工業區、港鐵火炭站及香港體育學院一帶城門河水染藍，全長達800米，數小時後，河水竟由藍變綠，令居民恐慌。環保署事後僅稱，會抽水辦化驗及跟進事件。2018年10月，同一地點的城門河再次變色，更變成螢光綠，較2015年更誇張，網民卻似習以為常稱，「呢條久不久都藍色、紅色」；環保署其後指，火炭一工業大廈以螢光粉進行天台面防漏測試。去年5月，火炭城門河排出奶白色污水；同年10月，大圍文禮閣對開城門河變成綠色，被指猶如歐洲河景。

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