繼油麻地佐敦之後，政府昨日突然於深水埗劃出區域，當中樓宇若出現個案，大廈隨即被納入強制檢測；而區域內的6幢大廈，因為已經有確診個案，住戶全部要檢測。住戶要於3日內（今日至周五）到區內兩個檢測站進行測試。早上10時左右，有近100人到其中一個檢測站排隊，準備做測試。

【11:50】負責檢測站的承辦商招彥燾博士稱，截至上午11時，有一個陽性結果，人員會馬上去做核實，再做傳統的核酸測試。他沒有「中招」人士的資料，但指出有機會是假陽性，人員核實後會與衞生署聯絡，預計「即日內，或者幾小時內」有核酸測試結果，「比以前只做核酸測試快咗一日」，他強調「比初步陽性再初步，係快速測試結果而已」。

--------------------------------

深水埗6幢被列入強檢名單的大廈包括：欽州街56號明輝大廈、大南街355至357號、汝州街254至256 號（即桂林街38C至38D號）、福華街103至107 號華安大廈、南昌街141至145號南方樓、黃竹街10至10A號。兩個檢測站分別是楓樹街遊樂場，開放時間為上午10時至晚上8時；與及北河街市政大廈5樓體育館，開放時間為1月20日下午2時至晚上8時，與及21至22日由上午10時至晚上8時。

食物及衞生局副局長徐德義昨日解釋，深水埗區屬試驗，因為該區域內樓宇偏舊以及管理欠佳等，與確診數字無關。劃出區域：西北至欽州街、東北至大埔道、東南至楓樹街、西南至荔枝角道。

劃出的檢測範圍內，有6幢大廈需要檢測，當局已經在疫廈的門口，以中文、英文及少數族裔的文字貼出通告，要求居民做檢測。不過，檢測站要到早上10時才開放，有居民要趕上班，感到相當為難。

早上7時許，楓樹街遊樂場仍然重門深鎖，場內搭有逾20個帳篷及維持秩序的圍欄，帳篷內有枱椅，枱上放有搓手液及清潔用品，數名工人則正在進行打掃清潔。稍後，一名女街坊到來欲做檢測，但因未到開放時間，只能望門輕嘆，然後離開。至近8時，則有數名警員到場視察，準備檢測的工作。

早上9時半，陸續有市民在遊樂場外排隊，目測約50人，及至開放時間，大約有100人。現場秩序良好，每位市民做檢測，大約於半小時內完成，有關單位更向每人送贈一支漂白水。

莫先生於早上8時半到來排隊，他並非住6疫廈之一，但為安心也到來做檢測。他歎說：「依家第四波喇，我覺得長痛不如短痛，係咪可以一刀切？全世界都HOLD住，兩個禮拜，即係一次過去處理咗佢，好過你咁樣，處理少少又鬆少少，其實一個無止境的無限LOOP。大家都係死㗎喇，與其係死，你畀我揀，我寧願死三個禮拜四個禮拜，at least（最少）我有個期。唔使等到好多人無了期咁重覆停，重覆畀人停。嗰啲行業都好慘㗎，有得做好似無得做，似是而非，究竟做定做呢？好多舖頭都因為咁執笠。」

另一位居民冼先生也非疫廈居民，但「唔知自己有冇問題」所以到來做檢測。他批評檢測站的開放時間不足，「無可能足夠，好多人都要返工，時間上真係唔係咁夠。政府會諗，唔係我哋市民要求。」他坦言深水埗的環境衞生強差人意，不戴口罩、除口罩抽煙等，「區區都有，但呢區特別麻煩少少，最緊要個人自律。」

事實上，就在檢測站旁邊的休憩處，記者見到不少街坊聚集，有人除口罩打羽毛球，有人跳舞唱歌或是抽煙，似乎不甚重視公共衞生。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！