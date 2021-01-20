警方商業罪案調查科深入調查2017年英國的一宗200萬美電郵騙案後，發現背後有一個龐大的跨國犯罪集團，而集團的本地主腦則安排團夥，並串謀本地銀行職員，以假文件開設多個公司戶口洗黑錢，涉及款項高達63億元。警方昨日以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」），拘捕7名銀行客戶經理，他們聲稱收取幾千元報酬，但警方在其中一人的公屋單位內撿獲780萬元現金。警方表示，今次是近年破獲最大單涉及洗黑錢的案件，亦是首宗涉及現職銀行職員的案件，相信已成功瓦解一個跨國犯罪集團。

涉「串謀洗黑錢」被捕的5男2女，年齡30-37歲，無黑社會背景，全部為現職或曾任職銀行客戶經理，他們報稱收取幾千元報酬，協助跨國犯罪集團提供的虛假文件，在本港銀行開設公司戶口，從而進行洗黑錢活動，涉款63億元。商業罪案調查科警司葉永林表示，警方昨日清晨展開代號「凌霄」的拘捕行動，在被捕人的住所或公司附近將他們拘捕，並搜查他們的工作場所、全港多處住宅單位及秘書公司，撿獲大量文件、電子器材及銀行紀錄，並在其中一名被捕人士的公屋單位內，撿獲780萬元現金。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，警方今次能偵破這宗案件，源於一宗早在2017年發生在英國的電郵騙案，當時受害公司被騙200萬美金，而該筆美金則經英國的銀行存入本港公司及本港銀行戶口。警方事後經深入調查，拘捕1名本地戶口持有人，他於2018年因洗錢罪，被區域法院判囚30個月。

陸振中稱，警方之後繼續深入調查這宗洗錢案，偵查背後主腦及集團成員，發現該名罪犯受僱於跨國經濟犯罪集團 ，曾多次收取報酬在本港開設戶口，以處理犯罪得益用途。罪犯經由本地主腦安排去到相熟銀行，開設公司戶口，向銀行提供虛假業務公司資料，同時串通今次涉案被捕的本地銀行職員，以虛假資料成功開設公司戶口。

商業罪案調查科高級督察朱堅華續稱，經深入調查後，發現該跨國犯罪集團，先後安排16名人士，當中包括有內地人或比利時人等，來港與本地主腦接洽，本地主腦向16人提供偽造文書，包括公司銷售合同、虛報盈利額的文件、假身份證，然後串謀該7名被捕的本地銀行客戶經理開設公司戶口。

朱堅華稱，調查發現被捕7名銀行職員，曾指導該16人修改所提交的虛假文件，並在開戶過程中提供協助。警方發現於2017-2018年間，集團在本地一間銀行開設了14個公司戶口，公司類別涉及貿易及製衣業等。而在2017-2020年間，該14個公司戶口總共處理了63億港元的犯罪得益，其中一個公司戶口在2018-2019年間，更清洗了黑錢33億港元，而涉及的犯罪得益來自世界各地，較多來自意大利、德國及越南。

朱堅華稱，由於14個涉案公司戶口，所報稱的地址， 涉及5間重複的秘書公司，警方亦搜查秘書公司，並撿走大量文件、銀行紀錄及手機等證物。

陸振中稱，警方正以財富調查方向調查，不排除有更多人被捕，由於案件有現職銀行職員被捕，警方已就案件通知金管局。

葉永林表示，涉案的跨國犯罪集團運作5年，警方相信已成功將它瓦解，涉案的虛假文件像真度高，由於調查仍在進行中，不便透露涉案銀行名稱，而被捕銀行職員利用虛假文件的詳細手法，亦不便透露。至於案件有否涉及被捕人士的上司或銀行高層，葉永林亦以仍在調查為由，拒絕透露。

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