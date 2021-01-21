由陳灼明（明哥）經營的「北河同行」位於深水埗強制檢測區域範圍內，明哥表示，昨晚收到當區區議員訊息，講解相關措施及實際情況後，與一眾員工及義工開會，商討加強派飯及餐廳的防疫措施。

明哥指，疫情後「多咗班搵唔到錢，交唔起租嘅人要露宿」，飯盒需求有增無減，「有時派到11點、12點先返嚟。」與義工外出派飯時，除佩戴口罩、手套及眼罩外，亦會帶備搓手液及消毒噴霧，「有啲義工喺公司派完飯就走，我哋都會幫佢（用消毒噴霧）噴晒個身，鞋底都噴埋㗎喇。」

受限聚令影響，明哥與義工亦會分頭行事，「一個人推（手推）車，一個人派飯，分三架車。」他指，有時露宿者會除下口罩與明哥及義工交談，「我哋會話，你唔戴好口罩我就唔畀！」他續指，現會將飯盒、樽裝水及生果等物資裝進膠袋內，一併送予有需要人士，以減少接觸，並會「放低袋嘢就走，而家冇得傾偈。」

而自深水埗劃入強制檢測區域範圍後，明哥指餐廳附近人流未有減少，「度度都有（染疫個案）㗎啦，唔通你日日匿埋喺屋企咩。」自己亦未有太擔心，「都冇得驚㗎啦，因為我哋好多地方都要去，咁個個地區都有，都習慣咗㗎喇，最緊要自己出去，要做好防疫措施。」

明哥表示，會通知餐廳員工要格外注意清潔衞生，亦會提醒食客飯前飯後均須戴好口罩，「有啲老人家嘅口罩好污糟，我哋都會畀個新嘅佢換。」他又稱，會與餐廳員工參與自願檢測，「食環署派咗嗰啲（樣本）瓶畀我哋，星期六佢會嚟收。」

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