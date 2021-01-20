清晨6時許，一名外籍女子被發現倒卧灣仔軒尼詩道172號外，頭部受傷流血昏迷。救護員趕到後隨即將她送院搶救，其外籍男友人亦陪同。警方接報到場調查，並已聯絡其友人了解。

現場大廈3樓一單位窗戶打開，對落1樓外牆掛有一間五金行招牌，招牌的其中一個字被壓下並跌在馬路上，佈滿血迹，而招牌並中一條鐵支柱亦被撞斷。據知該名外籍女子為非裔，年約20歲至30歲，並持有行街紙，居於大廈3樓一個劏房單位。

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