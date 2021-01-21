東九龍一帶今日下午約2時突然出現大量警力，由數十輛警車及鐵馬組成車隊行經九龍城太子道西，一度在現場截車及封路約10分鐘，讓車隊前進，同一時間，直升機亦在現場上空盤旋，令不少市民駐足觀看，懷疑有重要政要來港。

從網民拍攝到的片段所見，車隊由40、50輛警方車輛組成，沿九龍城太子道西向啟德駛去，其間10多輛鐵馬分別開路及殿後護航、另外亦有警車、要員保護組使用的寶馬私家車、無線電干擾車，似護送一輛沒有掛上任何旗幟的私家車，而上空亦有直升機低空盤旋監視，非常大陣仗。

有市民估計私家車上可能有重要人物，都大感好奇停下觀看，不過亦有人大滿封路令交通大擠塞，將太子道西來回線癱瘓10分鐘，直至車隊離開路面才重開。

警方晚上表示，事件為警隊護送組的例行訓練日，警隊護送組會於不同時間及路段進行訓練，以確保成員能執行專業的護送任務。

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