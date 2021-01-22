有deliveroo顧客指定不接受印巴外賣員送餐，最後被永久終止賬戶。《蘋果》與兩名現職南亞裔外賣員交談，發現他們面臨送餐的困難，遠比本地人為多，例如不准坐客𨋢只准坐貨𨋢、不准入餐廳取餐等等。其中一名香港出世的外賣員感嘆，自己「講中文都無用」，猶如二等人。

34歲香港出世的印度裔的Gary，從事外賣速遞員約3年，主要在Deliveroo旗下工作，專門於灣仔區內送餐。他透露自己送餐時也曾經歷過很多歧視，感到不快，例如餐廳不准他們入內，只准本地人取餐等；去到大廈時，被保安要求乘坐貨𨋢，不准使用客𨋢等等。即使曾向公司反映，公司也不甚理會，現時已經習慣。

Gary坦言這個情況即使在疫情之前已開始發生，但直指「都要搵食」，只能接受。被問及是否會向餐廳老闆反映，他直言餐廳老闆已無視他們，是「講都無用」。另外，他提到自己送餐時，經常都將電單車泊在路邊，未幾便被警員抄牌，然而他看見有本地外賣員卻被警員給予機會，相當無奈。他指，自己即使在香港出世，但仍猶如二等人，「我哋講中文都無用」。

另外27歲的巴基斯坦裔Waqas，來港約三年，並從事外賣速遞員約兩年，曾分別於Foodpanda和Deliveroo旗下工作過。Waqas透露過去自己大多數面對的顧客都算友善，惟最主要的困難是來自與樓宇保安交涉。他解釋，因不少樓宇保安不懂英文，用英文向講述送外賣單位時遇到溝通困難，最後保安都十分不耐煩，用歧視用語罵他們。

Waqas又提到有時上門送餐，與客人會面後，客人會無故不付費，同時要求他們將飯盒拿走；另外亦有些餐廳會為難印巴裔車手，會故意優先處理本地車手，讓他們經常性要呆等，最後便被迫捱客人催促；除此之外，他亦曾試過被本地車手無禮對待，例如是呼喝和粗口相罵等，但因求助無門，擔心如果公司反映，會失去工作，最後只能啞忍。

市民怒斥離譜：佢哋都係香港一部份

不少市民得知報道後，都對認為該名顧客行為過份，其中曾先生與黃小姐，得悉有顧客拒用外籍速遞員送餐，認為事件離譜並屬種族歧視，「其實佢哋都係香港嘅一部份，點解要去咁樣區別，大家都係打份工啫。」曾先生指，不應將疫情與歧視混為一談，「其實都爆咗一年幾嘅時間，（染疫）係咪真係南亞裔人佔多數呢，其實都唔係㗎嘛，藉口嚟㗎啫，唔應該拉埋嚟講。」

曾先生認為，南亞裔人士送外賣時或會更用心，「香港人可能抱住賺外快嘅心態去做，但佢哋可能會當呢份係正職去做，會更用心去做好佢。」並希望大家將心比己，「如果你去到外國地方，人哋咁樣對你，你會有咩感覺呀，同一個道理啫。」

從事餐飲業的Cliff認為，使用外賣速遞平台時，外賣員的國籍並非其考慮點，「覺得任何人送都冇問題。」他指，香港是多元社會，有不同國籍人士聚居十分正常，但或許有市民對南亞裔人士存有偏見，認為他們工作會較馬虎，「但好人壞人每一個種族都會有。」

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