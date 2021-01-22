【17：25】foodpanda回應，非常重視近日有關送遞員遭受歧視的報道，如接獲任何有關歧視送遞員的言論或行為之投訴，必定會按一貫程序深入調查及嚴肅跟進。foodpanda指，在日常營運上，派單系統會根據距離、送遞工具、地點等各項因素，自動向送遞員分配訂單，當中並不涉及任何種族或語言上的考慮。

-----------------------------

最近油尖旺區有多名少數族裔確診，油尖旺區區議員陳嘉朗昨晚（21日）在其fb專頁透露，接獲外賣速遞公司戶戶送（Deliveroo）外賣速遞員的投訴，指最近在平台上收到訂單上的附註要求，不接受印度裔及巴基斯坦裔居民處理其外賣訂單，冀戶戶送阻止有關事件再次發生，其後戶戶送回應指，已永久終止該名顧客的賬戶，重申對任何種族歧視採取零容忍政策，強調「絕對不能接受此等言論。」陳嘉朗亦認為，不應將少數族裔污名化，華人都會作聚集和用膳，要求停止歧視。

陳嘉朗在Facebook撰文表示，最近接獲戶戶送（Deliveroo）外賣速遞員的投訴，稱在外賣平台的訂單上，有客戶在附註要求，不要印度裔及巴基斯坦裔外賣速遞員送他／她的外賣訂單。 他認為這類涉及歧視的行為，不但影響外賣速遞員的士氣，更影響他們的工作機會，或涉違反《種族歧視條例》，要求戶戶送對有關事件作深入調查，阻止有關事件再次發生，並對有關發出涉種族歧視之客戶作出停權，以保平台公平性及符合《種族歧視條例》要求。

戶戶送發言人回應《蘋果》表示，公司轄下有7000名外賣速員，公司對事件十分重視，已第一時間永久終止該名顧客的賬戶，他指之前沒有收過同類投訴，亦不排除因疫情關係而導致有客戶不接受印巴裔外賣員的附註要求，發言人指今次事件比較直接，因客戶是白紙黑字寫下要求，公司可立即跟進，本周三接獲事件後，已通知接單的南亞裔外賣員，同時亦通知有關被終止賬戶的顧客。

發言人指如客人或餐廳有任何令外送員感難堪的言行，公司會立即處理，戶戶送對針對送餐員的種族歧視問題採取零容忍政策，認為顧客與送餐員應互相尊重，如得悉任何同類事件發生，會盡快採取相應行動。

另一外賣公司foodpanda香港則表示，一直歡迎擁有不同國籍、文化、宗教、年齡、性別取向和性取向等的人士加入送遞團隊，並努力不懈為所有送遞員創造公平、平等的送遞環境。在日常營運上，派單系統會根據距離、送遞工具、地點等各項因素，自動向送遞員分配訂單，當中並不涉及任何種族或語言上的考慮。公司非常重視近日有關送遞員遭受歧視的報道，如接獲任何有關歧視送遞員的言論或行為之投訴，必定會按一貫程序深入調查及嚴肅跟進。

foodpanda非常欣賞並感謝所有送遞員的付出和努力，亦希望顧客能夠支持本公司以不同形式推動多元發展，又指送遞員如受到不公平的對待，公司內部有部門負責跟進及處理，向有關職員提供協助。

陳嘉朗向《蘋果》補充，今日再接獲一宗food panda外賣速遞員疑遭歧視的投訴，該客戶在附註要求講明不接受印度人，但亞洲人則可，陳認為事件可笑，「其實印度人都係亞洲人。」他指「唔係第一次見到呢啲留言」，外賣速遞公司不可能分到接單的是否南亞人，認為涉及歧視成份。他補充指現時收到兩宗有關外賣速遞員涉種族歧視的投訴。

《蘋果》走訪油尖地區的南亞裔外賣速遞員，他們大多沒有聽聞被歧視的消息，他們說外賣速遞員多數是南亞裔人士，包括巴基斯坦、印度或尼泊爾，本地人不多。Sarwar是巴基斯坦人，他在港多年，不感到有種族歧視情況，「我沒有好差的經驗。」

而另一名南亞速遞員，則指若顧客擔心由南亞裔速遞員送食物，「如果佢哋不想我哋送，咁不如親自落舖頭拎貨。」

有戶戶送的外賣速遞員表示，其公司有一半外賣員是南亞人士，以往更逾半數，惟過去一年疫情關係經濟下滑，多了年輕人及中年人入行，其中在港島區，仍有超過一半外賣員是南亞人，由於豪宅或私樓多，基本上都有保安員駐守，「速遞員都接觸唔到顧客」。

Deliveroo（戶戶送）去年5月曾發生勞資糾紛，大批外送員不滿公司更改計薪方法，令他們薪酬銳減三成，連日來發動按章工作拖延送餐，甚至集體「踢單」拒絕外送餐飲，一度有約200名外送員到中環公司總部抗議。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！