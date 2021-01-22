油尖旺區大爆疫，消息指政府正考慮周末周日，在「佐敦指定檢測區域」部分範圍實施「禁足令」，並將調動過千名紀律部隊人員及檢測人員，逐戶拍門「洗樓」進行強制檢測。《蘋果》昨獨家踢爆佐敦疫區唐樓內潛藏「黑市廚房」，每日將大量無牌外賣飯送勻油尖旺區。記者今早再落區跟進，竟發現至少2名居住在廚房兼宿舍單位的工人，打包行裝匆匆落樓，疑趁「禁足令」實施前逃離疫區；而至今未見食環署人員及其他政府人員前往執法。

上午9時許，菜販依舊將兩箱蔬菜送到位於廟街187號閣樓的「黑市廚房」樓下，惟一直沒有人收貨，約2小時之後，菜販折返收回食材。其後，記者直擊兩名工人陸續拉着行李從閣樓離開，其中一人正是早前運送「煙頭飯」的外賣員，他坦言已經看過報道得知「黑巿廚房」大曝光，並解釋「煙頭唔知邊個扔落去」。他自言從大陸來港幾年，因疫情嚴峻，會暫時停工搬離「宿舍」，前往親戚的公屋暫住，但對於廚房營運及老闆娘去向，都未有回應，只說「暫時都唔會開，以後就唔知」。

記者其後致電涉嫌由「黑巿廚房」一開7的「假餐廳」外賣紙電話，當中有6家已未能接通或無人接聽，唯一接通電話的一家，由一名大媽接聽，她表示「今日全店休息，不做生意」，更訛稱「餐廳因為疫情嚴重已休息數天沒接生意」，更繼續「死撐」餐廳有牌，「梗係有牌啦，我哋餐廳嚟。」惟被記者追問確實地址時，她卻亂指餐廳位於九龍公園附近，「喺重慶大廈呀，地舖嚟。」當記者要求她提供確實地舖位置時，她即匆匆收線。

政府周二宣佈在佐敦指定區域內，再劃出一個核心區域，規定在1月6日至19日期間曾身處核心區域大廈超過兩小時的人士，必須於今日（22日）或之前接受檢測。惟記者追查涉事「黑巿廚房」，發現她們開設至少兩個分支工場，其中一個位於廟街167號的閣樓，更正位於核心區域，未知工人有否進行檢測，有食客擔心，外賣員隨時是「隱形播毒者」。

食環署回覆稱，現時仍繼續調查該三個位於廟街和上海街的懷疑無牌經營食物製造廠，如發現有人經營無牌食物業，會按實際情況採取執法行動，包括突擊巡查並作出拘控行動。

記者：黃麗英 盧藹雯 江子堯

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