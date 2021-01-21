據區內食客及居民透露，該廟街「黑巿廚房」營運至少一年，《蘋果》連日追查，發現負責人及工人行事相當謹慎，外賣員每次出動均左顧右盼，小心翼翼，疑似「老闆娘」的大媽亦不時尾隨外賣員外出幫忙「睇水」。

為了解該「黑巿廚房」內衞生情況，記者上門直擊，發現工場位於閣樓，在廟街187號地舖旁邊有一條獨立小樓梯上落，記者按門鈴後，一名男子開門，他正是其中一名外賣員，當時正在吃飯，而屋內還有兩名大媽及一名男工，全部人均沒有戴好口罩。

單位面積約400呎，放置最少3張碌架床，相信供負責煮飯及外賣工人住宿， 牆上掛着衣物、牛仔褲， 床邊放有寫字枱，上面至少放有兩部電話用作接單，盡頭位置疑似為廚房。一個特大電飯煲隨地放在床邊，近門口處堆疊多個發泡膠箱，有大量蔬菜，全部均為早上送來的食材。記者欲追問工場經營的問題，但遭一名大媽衝出來阻撓，並硬推記者出去後關門。

工場後巷不時冒出油煙，記者嘗試從抽氣扇位置望入，發現那裏正是廚房位置，更驚見廚師沒有戴上口罩，一邊食煙一邊炒餸及包裝飯盒，衞生相當惡劣。

根據收集得來的7張外賣紙，記者分別打去叫外賣，竟發現全部疑來自該「黑巿廚房」，其中3間「餐廳」由另一個位於上海街114號唐三樓單位的「黑巿廚房」出餐。該唐樓高5層，一梯2伙，內有骨場及劏房等。每逢午飯時間前，單位便傳出嘈吵的炒餸聲，以及員工接單的對話聲，再由至少3名外賣員送餐。

而7張外賣紙均用不同「餐廳」名稱，主打麻辣川菜，部分餐牌印有過百款菜式，每盒飯索價35至50元，平均約45元一個午餐連飲品，而且菜式大同小異，格式亦相當類同，但當中沒有一張外賣紙上有提供地址。

記者曾致電該7間外賣餐廳，竟發現有3間餐廳的接聽員疑似為同一名男子，他說話帶有重鄉音，且廣東話不太靈光，故每次當他聽不懂記者提問後，便會以普通話呼喚「老闆娘」接聽；另有三間則由「老闆娘」親自接單，其餘一間已無法打通。

有OL食客得知飯盒來自「黑巿廚房」後大感驚訝，更直言試過分別打去兩間「餐廳」叫外賣，但接聽的卻是同一人：「我試過打去第2間，把聲好似老闆娘，但佢好似唔認得我。」

食環署回覆稱，該上海街單位懷疑無牌經營食物製造廠，在過去1年內接獲1宗投訴，但署方跟進調查後，未發現無牌經營食物業。記者早前再到上址，發現廚房已停止營運，其中兩間外賣電話已停用，惟其餘「餐廳」飯盒則由廟街「黑巿廚房」出餐。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！