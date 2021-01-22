政府在深水埗劃出指定檢測區域後，居民於本周三（20日）起在區內兩個檢測站進行檢測，今天是最後一天在檢測站進行測試。兩個檢測站分別是楓樹街遊樂場，開放時間為上午10時至晚上8時；與及北河街市政大廈5樓體育館，開放時間為1月20日下午2時至晚上8時，以及21至22日由上午10時至晚上8時。今早10時開門前，有約50人到楓樹街檢測站排隊，輪候做測試。

市民進場後，先依照工作人員安排，在球場中央排列好的鐵馬內排隊，然後逐一去到以帳篷搭成的檢測站進行檢測。檢測站替市民即場做抗原測試，最快20分鐘可驗出懷疑陽性樣本，之後再做核酸檢測覆檢。在檢測站內的市民，完成檢測後便可立刻離開，毋須等候最快速的抗原測試結果，場內亦沒有設立等候區，換言話說，即使有市民在快速測試中驗出陽性，他已經在社區內遊走，增加播毒危機。

深水埗劃定「指定強制檢測區域」後，首日（20日）截至下午4點半在社區的檢測站已找到4宗初步陽性個案。

深水埗6幢被列入強檢名單的大廈包括：欽州街56號明輝大廈、大南街355至357號、汝州街254至256 號（即桂林街38C至38D號）、福華街103至107 號華安大廈、南昌街141至145號南方樓、黃竹街10至10A號。

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