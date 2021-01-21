疫情下叫外賣變新常態，油尖旺區議員陳嘉朗指曾接獲街坊和食肆「報料」，屢現疑似「黑巿廚房」，他擔心市民在疫情下多叫外賣，或因「黑巿廚房」食物價錢較便宜而誤叫「無牌飯」，變相與區內有牌餐廳「爭飯食」，「對合法呢班好慘，晚市都冇得做。仲有班非法嘅攻入去個市場。」他續指，「無牌飯」一般叫價約38至45元包飲品或例湯，對比同區的有牌餐廳，價錢平近三份一，故吸引不少區內打工仔光顧。

此外，該區近日大爆疫，陳嘉朗擔心「黑巿廚房」引發更多衞生問題，因為外賣紙上均沒有地址，這些工場亦可隨時「搬竇」，而且食材來源成疑，一旦有人進食後不適、或感染武肺亦難以追查，「冇地址，唔知工場喺邊，係咪有合法地方做工場呢？」他已向食環署查詢，食環署上周回信指，即將會搜集懷疑無牌食物製造工場的證據，並向違法人士採取執法行動。

去年底廣東道一家無牌餐廳大火，造成8死6傷。陳嘉朗指「黑巿廚房」多選址在唐樓，一旦發生火災，後果不堪設想，「懷疑無牌嘅食物製造廠，佢位置係咪影響消防安全，係大家最驚恐。」陳希望消防能多加巡查，保障居民安全。

記者到訪過上海街及廟街「黑巿廚房」的樓上住客，有居民直言知道有鄰居做外賣生意，不時見有人穿梭唐樓送外賣，擔心一旦發生火警，會無路可逃：「唐樓冇防火設施，得一條樓梯上落，發生事上嚟會好危險。」

另有住戶透露：「有時會聞到油煙味，有唔同人拎住一袋二袋行上行落。」同樣擔心發生火災時，因唐樓缺乏防火設備，隨時全幢大廈「一鑊熟」。

食環署於2019至2020年，接獲約8,500宗有關懷疑無牌經營食物業的投訴，先後作出超過56,300次巡查，並向無牌經營食物製造廠及食肆的負責人共提出5,554宗檢控。

根據《食物業規例》，食物製造廠是指涉及配製食物出售供人在該食物業處所以外進食的食物業，須領有食肆牌照。任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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