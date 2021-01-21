第四波疫情未見頂，最新大爆疫的佐敦舊區累計百宗確診，至逾百幢疫廈居民需強制檢測。《蘋果》連日追蹤，發現佐敦疫區的三無大廈內隱藏一個無牌食物工場 ，外賣顧客遍佈區內住宅、附近的甲級商廈，以及大型購物商場海港城及圓方等，外賣員不斷在區內區外游走，由於屬黑巿經營，一旦爆疫恐無從追查播毒鏈；而「黑巿廚房」環境惡劣，有客人叫外賣收到「煙頭飯」，相當惡心。

記者：黃麗英 盧藹雯 江子堯

攝影：莊建鑫 阮斌 黎少英

建築地盤群組引發佐敦及油麻地舊區大爆疫，至本周三（20日）食衞局將區內過百幢大廈納入強制檢疫，惟記者追蹤發現，一個衞生環境惡劣的「黑巿廚房」正正設於佐敦疫區，被疫廈重重包圍。該「黑巿廚房」位於廟街187號閣樓，距離早前爆出近30人染疫、被發出隔離令的新填地街20至26號唐樓不足100米，約兩分鐘路程。而其另一分支工場更設於廟街167號唐樓內，正正疫區核心區域，是被列入強檢的三無大廈。

據現場觀察，工場廚房的抽氣扇位置，對上正正是劏房排水渠，外牆喉管錯綜複雜，而且裂開滲漏。雖然工場充滿感染危機，外賣員仍無視播毒風險，繼續接單出餐送勻油尖旺區。他們每日早上9時開工，陸續有食物材料送上門，包括生肉、蔬菜等，烹煮後至11時許開始送餐，記者連日守候，發現該工場「餐如輪轉」，單是一個午飯時段，兩名外賣員踩單車密密送足7轉，每次送出約5至10個飯盒，至少賣出50盒飯。

而幫襯的顧客遍佈油尖旺區一帶，當中包括尖沙嘴海港城甲級商廈及商場名店，以及九龍站圓方商場名店等。記者訪問多名食客，發現所有人均不知其外賣飯盒並非出自「有牌」餐廳，有食客表示已光顧近一年，因為飯盒約40多元，價格相對便宜，但從未有質疑飯盒的來歷及「餐廳」的合法性。另有OL一星期至少光顧2至3次，記者採訪當日，她剛巧叫外賣，赫然發現飯盒內有一支煙頭，「覺得好核突」。

《蘋果》跟外賣員了解，他坦言一切工作都由工場「老闆娘」安排，至於工場是否未領有合格牌照，他表示一概不知情，當記者展示老闆娘的相片，外賣員見勢色不對，拔足狂奔逃離現場。記者其後在廟街的無牌食物工場外守候「老闆娘」，卻多次遭該區疑似黑幫「陀地」指罵，苦候半天，疑似「老闆娘」現身，惟她對開設無牌食物製造廠，以及在疫區做外賣「密密送」一概表示「我唔知呀，你唔好問我啦」，然後急步離開。據知，「老闆娘」在上海街及廟街疑似租用至少3個單位做外賣飯盒，更分別以至少7個不同名稱的「餐廳」印製外賣紙派送。

食環署向《蘋果》證實上海街及廟街3個處所並未持有有效食物業牌照。除上海街接獲1宗投訴外，廟街兩個無牌工場共接獲3宗投訴，正跟進調查，表示如發現有人經營無牌食物業，會採取執法行動，及突擊巡查並作出拘控行動。

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