新界南總區前日（20日）起連續兩日，分別沙田、荃灣及青衣，拘捕三名介乎16歲至29歲本地男子，涉嫌非法收債。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

前日下午約五時，警員在沙田新翠邨一單位外，發現一名24歲姓吳男子，疑張貼收債字條和以牙籤塞鑰匙孔，上前截查後發現男子背包內有一個油罐、手套及漿糊筆等工具，遂將他拘捕。深入調查後，發現他與近日至少22宗在沙田，深水埗及黃大仙區同類案有關。該名男子已被暫控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，將於明日（23日）於粉嶺裁判法院提堂。

昨日下午4時許，警員在石圍角邨石荷樓梯間巡查時，截查一名29歲姓朱男子，在其手上膠袋內搜出一瓶油漆及一個紙杯。該名男子涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」被捕，正被扣留調查。經初步調查，相信他與周二（19日）石荷樓的一宗刑事毁壞案件有關。

另外亦於昨午4時許，警員於青衣長亨邨截查一名16歲少年，在其背包內發現一支膠水及多張收債字條，遂將他拘捕，涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。經初步調查，該名少年懷疑與區內近期兩宗同類案有關。

----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！