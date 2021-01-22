今日傳出有deliveroo顧客指定不接受印巴外賣員送餐，但其實近日已網上瘋傳一則短訊，指佐敦、深水埗「疫區」內大部分南亞裔人士違反逗留條件，屬「無證」人士，不會主動檢測，出現病症亦不會主動就醫，目前大部分人更已搬離原住址，「中咗但搵唔到人，外賣都唔好叫」。短訊更指，大部分居於「疫區」的南亞人已搬到新界西北，「很可能將是下一個爆發區」，事件引發恐懼，市民對南亞裔人士避之則吉。

融樂會發言人表示，近日透過社交媒體得悉，有關事件引起廣泛討論，並指疫情下遭受歧視的情況增加，不少人將疫情與種族掛勾，指責「大部分少數族裔都係無證」，因而不會主動檢測。

周一（18日）的衞生署記者會中，衞生防護中心健康促進處主任何理明批評，少數族裔人士在文化和宗教上有很多家庭聚會、分享食物、食煙飲酒，又在無戴口罩情況下交談，加上居住環境擠迫，部份人要共用衞生設施，令感染風險較高。發言人認為，此留言論進一步激化少數族裔被歧視問題。

融樂會發言人透露，曾收到一位少數族裔婦女投訴，她雖然並非居於強制檢測區域內，卻仍被僱主要求進行檢測，令她感難受。融樂會擔心，外賣員被歧視事件將有連鎖標籤反應。發言人認為，疫情控制與政府措施有關，不應與膚色及種族掛勾。融樂會促請政府，加強向少數族裔宣傳抗疫措施，並審視抗疫政策。

安德里狠批政府疫情「blame game」致惡果

曾參加九龍西初選的印裔社工安德里接受《蘋果》訪問，表示有關報道已在少數族裔群組之間廣泛流傳，再加上近日疫情下港府對少數族裔的取態，令他們相當不滿，感到「社會又嚟target（針對）我哋」。他直言這次deliveroo事件，究其原因是這幾個星期以來，政府針對少數族裔的「blame game（推卸責任）」所造成的結果。

對於deliveroo永久停止涉嫌種族歧視顧客的賬戶，安德里十分讚揚，直言該行動對香港公司來說是前所未見，反問為何政府或平機會為何做不到。

被問及南亞裔速遞員被歧視情況是否常見，安德里提到其實整體而言，近年香港社會對少數族裔的歧視，雖然在一眾地區人士努力下，已有很大改善，但南亞裔其實仍被視為二等公民。他強調少數族裔也是香港人，大家都正在面臨艱難時刻，應一同撐下去，同時呼籲港府醒覺，與少數族裔對話解決問題。

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