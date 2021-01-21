本港再次發生清潔工人墮垃圾槽死亡事故。有工會早年曾表示，直落式垃圾槽有設計缺陷。

工會表示，約20、30年前起，房屋署或房委會轄下公屋及居屋屋苑設有直落式垃圾槽，讓清潔工人拋垃圾入槽，再由地下垃圾房以垃圾桶收集運走。但其後不斷發生奪命意外，設計逐步改良，包括槽口直徑由兩呎半收窄至呎半，面積只有微波爐般大小，管道口再用鐵板及門閂關上，減低墮槽風險。

但直落式垃圾槽有設計缺陷，例如其中一層垃圾堵塞，清潔工人需親身探頭入槽口，檢查出事位置，以往不時發生垃圾墮下傷頭意外，更危險是槽邊不時遺留垃圾汁，增加工人跣腳墮槽風險。另外隨着大廈層數越建越高，即使二樓設有斜台緩減衝力，在地下垃圾房接收垃圾的工人，仍有機會被爆袋而出的玻璃碎及硬物弄傷。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！