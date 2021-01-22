清潔工墮垃圾槽斃命的慘劇並非首次，最近一次是2017年冬至，71歲清潔工羅裕鏘，在馬鞍山錦泰苑30樓垃圾房倒垃圾時失重心，倒豎葱般跌落槽內，身受重傷，獲救送院不治。死因庭裁定他死於意外，並建議當局向全港清潔工提供清理垃圾槽淤塞的訓練，提高工人的安全意識。不過工人為方便工作，往往也沒有做足安全指引。《蘋果》曾做專題報道，直擊倒樓工人（在每層樓把垃圾倒入直落式垃圾槽，由地下的垃圾房收集）工作，無奈有工友亦嫌佩戴安全帶麻煩。

清潔工人職工會在錦泰苑慘劇後，於2019年進行探訪，走訪多個公共屋邨及私人屋苑，了解政府和外判承辦商實際作出什麼改善措施，結果顯示，公屋屋邨基本上全部都已收窄每層的垃圾槽口，主要是用三條金屬條將原本直徑約20吋的圓型槽口，每邊合共框細約3至4吋至長方形，避免倒樓工人直跌入槽。不過除此之外，並無實質改善措施，當中沒有任何一間垃圾房有提供安全繩扣，亦沒有任何一條公共屋邨改善將垃圾槽口提升離地。

根據職安局指引，建議包括將垃圾槽口提升離開地面；提供安全帶扣，如工人要通槽不可將頭和身伸入槽內，要用安全繩綁腰；並提供長金屬棒，如塞槽或用水沖方法等。

對於佩戴安全帶清理塞槽，有清潔工亦覺得很複雜麻煩。《蘋果》記者曾跟隨清潔工梅姐（化名）倒樓，她在沙田新翠邨分上午及晚上兩個時段上班，她與另一同事各負責半幢樓約十多層樓的垃圾，以每層動輒超過30個單位計算，工作量相當大。她拖着垃圾籮一次過在樓層收集各住戶放在單位外的垃圾，然後將垃圾籮拖到樓層的垃圾房，再逐次將每袋垃圾拋入垃圾槽內。

對於指引訂明遇上塞槽要通知管工，並要求工人佩戴安全帶，梅姐不諱言有關措施知易行難，「事事通知管工都驚麻煩」，又指「戴安全帶點做呀！」經常掛在梅姐口邊就是「自己執生」一句話。

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