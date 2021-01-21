屯門山景邨發生墮垃圾槽死亡事故。凌晨零時許，一名58歲姓關男清潔工，被發現倒卧景樂樓地下垃圾房一個大型垃圾桶內昏迷。救護員隨即趕到後將他送院搶救，但他身體多處受傷，最終不治。

據知該男清潔工為大廈夜班兼職清潔工，工作時間為晚上7時至11時，專門負責處理18樓至35樓垃圾，但至昨晚10時許，工友發現他失聯，於是通知主管並逐層尋找，最終在垃圾房垃圾桶內尋獲並報案。他當時身體大部份被垃圾掩蓋，只露出少許衣服，事後由消防抬出。警方調查後，相信他由35樓垃圾房飛墮至地下垃圾房，案件列工業意外。

早上10時，多名清潔工人到景樂樓收垃圾，由地面垃圾房的垃圾出口位可見，垃圾糟呈圓桶形，直徑約1米。而樓上各樓層的垃圾房，包括出事的35樓垃圾房，全部都關上門，並有鎖鎖上；清潔工人對事件都三緘其口。

清潔工墮垃圾槽奪命事件簿

2017年12月22日冬至，「頂更」倒垃圾的71歲清潔工羅裕鏘，在馬鞍山錦泰苑30樓垃圾房倒垃圾時，懷疑在垃圾槽口彎身用手清理阻塞槽內管道垃圾，其間失重心倒豎葱般跌落槽內，被困於30樓與29樓之間管道垃圾堆中，身受重傷。救援人員分別用索帶綁住其腳及用木板搭建平台防止他再墮下，兩小時後終將他救出送院，惜已不治。

其後死因庭裁定死者死於意外，陪審團建議勞工處及職業安全訓練局須向全港清潔工提供清理垃圾槽淤塞的訓練，提高工人的安全意識，而死者的僱主須確保所有員工參與有關訓練，並保留完整受訓紀錄供查閱。死因裁判官冀透過是次研訊，向公眾傳達職業安全的訊息。

2010年8月27日，一名53歲男清潔工蘇財金，在大埔大元邨某大廈19樓垃圾房垃圾槽口，懷疑用手清理阻塞管道的垃圾時失重心，「插水式」沿管道飛墮而下，跌入地下垃圾房巨型垃圾桶內重傷昏迷。其他工友未有即時察覺，把他連垃圾運往沙田廢物轉運站再轉送打鼓嶺垃圾堆填區丟棄。警方一日後在堆填區發現其屍體，懷疑他失救致死。

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