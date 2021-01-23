政府凌晨時分突然封佐敦指定區域，動員逾3,000人做圍封及檢測。不過「禁足區」多達1萬人，要在短時間內完成檢測等工作，情況頗為混亂。《蘋果》記者在受限區域內採訪，同樣要接受檢測，但也見證各方面的甩漏。

在「受限區域」的正常檢測程序，應該是收到上門通知後，根據卡上的英文字母，再到相應的採樣處，採樣完成後便需要作最後登記，最後獲得手帶及乾糧。但記者完成採樣程序後，工作人員並未及時安排記者取手帶，令人質疑檢測程序有漏洞。

《蘋果》與不少傳媒行家，為報道檢測區的實時情況，昨晚已經入住區內一間酒店。今早酒店職員到記者入住的房間，通知房客可以按指定時段，到指定檢測區進行檢測；職員同時登記房間內的人數及身份證資料。

記者獲安排的檢測時間為早上9時至11時，但一看手錶，這時已經是10時半了，換言之只剩下半小時左右，恐怕可能要與下一批檢測人士撞期，排隊人龍越來越長，安排似乎很混亂。記者就此向職員查詢，對方也嘆氣說：「程序直頭俾人鬧到爆，佢（政府承辦商）通知我已經10點半，你哋可以隨時去。」甚是無奈。

稍後當記者做完檢測離開，隨即發現未獲發識別手帶，於是折返查問。此時工作人員指示，要到另一邊排隊取手帶和物資，否則要翻看電腦記錄才確定有做測試。對於做檢測的工作人員沒有說明，這名工作人員承認說：「應該講漏咗。」

及後記者排隊拿取手帶，再次查詢漏洞，另一名工作人員竟指，「如果你無手帶，唔當你做咗（檢測）」。他指，一旦未有拿取手帶，便需要花時間翻查紀錄，更有可能需要重新做檢測。

排隊輪候手帶時，記者又發現有市民根本未做採樣，可見程序甚是混亂。隊伍中不少是長者，令他們無所適從，更有可能影響整個檢測時間。

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