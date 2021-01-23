警方昨日（22日）採取行動，針對歹徒在西九龍區舊式的工業大廈內非法經營娛樂場所，包括酒吧、賭檔及派對房間等，共拘捕42人，撿獲賭具、籌碼和酒類飲品。

警方西九龍總區刑事部鍾雅倫警司稱，本港確診人數仍然高企，惟不法份子漠視情況，繼續聚眾耍樂，警方西九龍總區及九龍城分別，採取代號「駭浪」行動，針對在舊式工廈內經營無牌酒吧、卡拉OK及派對房間的活動，昨日凌晨零時，突擊搜查紅磡民樂街9個工廈單位，當中有5個是賭場。

行動中共拘捕31男11女（20至52歲），他們分別涉嫌「經營無牌酒吧」、「營辦或管理非法賭場」、「在賭場內賭博」及違反「預防及控制疾病規例」等，另亦票控涉嫌違反限聚令的人士。撿獲的證物包括3張撲克枱、7部釣魚機及大量酒量飲品。鍾指出，該些工廈單位的面積不大，其中一間只得100呎，卻放有一張大型的撲克枱和多張凳，裏面塞滿主持和賭客共11人。他警告，密閉空間內聚集太多人，播毒機會會提高，如同類活動不停止，防疫工作便會徒勞。

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