土瓜灣一名懷有8個月身孕的孕婦日前被警方粗暴對待，又被手銬「侍候」。「今次咁樣做嘢法，（警察）同暴徒冇乜分別囉，睇得太多電視喇，（警暴）家陣唔到我唔相信囉！」孕婦家人向《蘋果》直斥警方向一個手無寸鐵的孕婦上手銬，粗聲粗氣，行為猶如黑社會一樣，坦言：「啲差人而家越做越衰，簡直唔係人。」

劉女士的大家姐表示，她們一家過去一直支持警方執法，認為「佢維持治安係應該」，但經過今次親身見證，看着懷有8個月身孕的胞妹，竟被警員粗暴對待，直言警隊在她們一家心目中的所謂「正義」形象，已宣告徹底破產，「佢維持治安係應該，但係一個手無寸鐵，又唔去偷又唔去搶，佢都可以咁樣對待，我真係唔知點樣再去相信呢個政府」。

大家姐一想到懷孕胞妹遭警員粗暴對待便感心痛，怒斥警察「一隻狗都可能會知道有人性，呢啲（警員）直情冇人性，明知個大肚婆，小生命七個月，家陣佢（胞妹）一係小產，一係早產」。

事主劉女士的弟弟憶述，事發當時他正在永耀街一間舖頭內，突然聽到有街坊表示自己二家姐被捕，立即上前了解，到場時已見到二家姐坐在地上，雙手被反鎖，警員亦阻止他靠近。劉弟說：「叫我哋唔好阻住差人做嘢，話佢（二家姐）有攻擊性喎！大佬，6、7個差佬喺度，一個大肚婆有咩攻擊性？」

他指近日警方在區內不停截查市民，二家姐亦被警方查身份證兩至三次，每次她亦十分合作，但想不到今次會被粗暴對待，「一個大肚婆，8個月（身孕）， 又有血壓高，家姐企喺度，面都紅晒，身體唔舒服，就捱住車胎要求叫白車，差人就話佢玩嘢」。

劉女士的大家姐表示，當日當她獲悉事件後，立即由石硤尾家趕到現場，赫見懷孕妹妹要坐地反鎖，雙手被手扣箍至又紅又瘀，極是心痛，多次與在場至少5名警員理論，要求為妹妹解鎖，但最終妹妹的一隻手還是要扣在救護床上，方可送院。「去到醫院我都唔畀行近細妹，直至姑娘話要家人辦入院，我先見到佢，我見佢（妹妹）簽字手都震埋，佢之前已經做過一次手術，我話如果大細（妹妹和BB）有乜事，我會攬住一齊死！」劉胞姐狠批「點解要咁樣對待市民，我唔只為妹妹發聲，好多基層市民都係被警察咁對待，呼呼喝喝，冇禮貌。」

對於二家姐被警方粗暴對待，劉女士的弟弟續指，警察的態度十分惡劣，猶如「爛仔」，「十足黑社會，一面兩人，估唔到香港差人可以咁樣…呼呼喝喝咁對市民，咁市民點解要畀身份證你哋睇.......真係好唔公平，對一個大肚婆咁樣，相反上次喺旺角嗰單嘢（大肚婆被推跌）有記者喺度，就好禮貌扶住大肚婆安慰，今日喺度查身份證，可以咁嘅語氣咁嘅態度，香港警察係世界一流」，然後豎起尾指示意。

劉女士的媽媽指家人為免她過於擔心，一直隱瞞事件，「個心好痛，成晚瞓唔著，驚我暈低」。對於警察無理執法，她更怒火中燒，直斥：「叫佢企嗰度佢唔企，之後就開始嘈，佢已經坐喺地下，你仲用手銬鎖佢，話佢阻差辦公，你話佢阻你咩呀？啱啱落樓，啲差人而家越做越衰，簡直唔係人」。

有與劉女士熟落的街坊容女士表示，知道警方向一個手無寸鐵的孕婦鎖手扣，感到憤怒，不齒警察的行為，「真係㷫過辣雞，點可能咁對個大肚婆呀，係咪想佢早產呀？一個大肚婆點阻得到4個差人辦公呀！」

街坊連日來都就事件議論紛紛，但大家都敢怒不敢言，即使願意接受採訪，但亦不願上鏡。「好多街坊都睇到（事發經過），但怕咗啲狗，都唔敢出聲。」街坊均指，大家當日都目擊警員對女事主呼呼喝喝的情景，最看不過眼是指女事主阻差辦公，然後向懷孕的女事主鎖上手銬，「個大肚婆都坐咗喺地啦，應該停止行動，講真一句，你咁多人個大肚婆走得去邊吖，人哋跑都唔敢跑啦」。對於警方指女事主因被兩次口頭警告後仍不出示身份證明文件，所以才遭警員拘捕，有街坊則指女事主有向警員出示身份證，只是因為沒有配合警員呼喝，站在警員所指示的位置接受截查，才引發事件。

一名目擊事件的婆婆，指警員當日態度非常惡劣，不斷呼喝懷孕的女事主「行嚟嗰度」，直言「（警察）以前冇咁衰，而家好臭（脾氣）」。一名老伯則認為現今警察「心地變咗質」，質素跟以前的警察根本一個天一個地，感覺今時今日的警察，心存憤怒及仇恨去對待市民，態度惡劣。

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