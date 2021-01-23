運輸署宣佈，為配合政府就佐敦的封區安排，佐敦部份道路將會封閉，直至另行通告；6條巴士路線及3條專線小巴號線要改道，部份車站亦會取消或遷移。

封閉的道路包括介乎炮台街與吳松街街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；與及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街。上海街近南京街的公共小巴站及的士上落客站暫停使用，除指定車輛外，其他車輛不准使用封閉道路內的停車場及停車位。

運輸署指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。運輸署預計上述路段一帶的交通將會繁忙。駕駛人士請保持忍讓，遵從警方的指示。公共運輸營辦商將會張貼通告，通知乘客上述臨時安排。使用公共運輸服務的乘客須特別留意有關改道及取消／遷移車站的安排。

改道的巴士線：

九巴36B、46、260X、268B及269B

城巴E21X

改道的專線小巴路線：

3、74、74S

下列多段道路需要改道：

沿上海街前往佐敦道方向的車輛只可右轉入甘肅街及渡船街（南行）；

車輛臨時禁止由甘肅街左轉入上海街；

車輛臨時禁止由炮台街（南北行）轉入西貢街（東行）；

車輛臨時禁止由炮台街（南行）左轉入北海街（東行）；

車輛臨時禁止由吳松街（南行）右轉入西貢街（西行）及寧波街（西行）；及

沿西貢街（西行）前往上海街方向的車輛只可左轉入吳松街（南行）。

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