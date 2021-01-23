政府突封閉佐敦「疫區」，預計48小時內完成1萬人的快速測試，其間區內市民全部不准離開，結果令不少非上址居民無辜被困，苦惱不堪。市民「大星」（化名）因為幫居住吳松街的朋友搬屋，昨晚在上址過夜，豈料一覺醒來，發現已身處「疫區」封鎖線內，原來有關大廈剛好在封鎖區的邊緣內圍。他形容情況如電影《生化危機》現實版，上樓時一切正常，落樓時卻如世界末日，街上滿是警察及穿白袍的檢測人員。他透露做完檢測後除被綁上識別手帶，一度只獲發杯麵充飢，並與大廈內其他居民一樣，無法上班，極度無奈。他批評當局事前通知不足，做法差過「武漢封城」，他現在只望當局盡快完成快速測試，讓他重獲「自由」。

「大星」說，因為住吳松街的一名朋友，裝修單位而要搬走家具，他遂與另外兩名友人，昨晚8、9時左右到吳松街幫手；但當時他未有聽聞當局會「封區」，於是與兩名友人在上址休息一晚。豈料他一覺醒來欲外出時，卻發現大廈正門大閘外，已架起封鎖線，有警員把守，街上亦有不少穿着全副白色保護衣的檢疫人員，連同警員多達百人。

他此時才被告知，大廈屬被封鎖的範圍之內，任何人不論是否住客，在未做檢測及獲得武漢肺炎陰性測試前都不能離開，而檢測結果最快可能要等48小時，即是兩天才有。

「大星」因此無法上班，甚為徬徨，他目擊同一大廈一名操英語的少數族裔地盤工人，在地下正門大閘一度懇求外邊的檢疫人員容許他上班，但同樣失望而回。

「大星」一度不獲准離開大廈，惟有「走後門」，經大廈後門前往區內檢疫地點，接受鼻咽拭子快速測試，獲發識別手帶，才可以有限度地在封鎖區內活動。可是，即使他重申自己並非區內居民，工作人員堅持未獲檢測結果不可離開，並只提供一個杯麵給他充飢，令他無奈及不滿。幸後來他第二度落樓前往檢測站時，陸續有物資送到，並派發給被困的市民，包括麵包、罐頭及樽裝水等，才稍稍紓緩他和朋友「冇嘢食」之苦，他慨嘆現在情況是「不會讓你餓死、但也不會讓你舒服（地吃）」。

「大星」嘆稱，因為幫朋友搬屋，竟弄致「返唔到屋企、返唔到工」，實在是始料不及。他投訴當局事前無足夠通知，令他這些區外居民無法及時離開。他又形容，感覺像電影《生化危機》的情節，即是上樓時正常，落樓時已不一樣，外邊封鎖區恍如「死城」，似世界末日。

更諷刺的是，他被困的大廈在吳松街，剛好是封鎖區東面的邊界，故同一條吳松街，大星所在的吳松街西邊舊遭到警方封鎖，但對面街（吳松街東邊）的舊樓卻不屬封鎖區，對面街大量「自由」的市民遂以好奇的眼光，甚至用手機拍攝大星及其他居民，令他覺得自己「好似變成動物園籠內的動物」遭人觀賞。他對當局通知不足累他被困大廈耿耿於懷，認為即使是去年初「武漢封城」，武漢當局都尚且有通知市民及讓大家有時間離開。

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