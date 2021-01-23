懷孕近8個月的孕婦周三（20日）下午離開土瓜灣寓所散步，遇上警員截查身份證，由於疫情關係加上她懷有身孕，欲保持社交距離，不欲站到另一名被截查人士的身邊，聲稱被警員指控阻差辦公，並遭辱罵「死肥婆」。女事主不甘受辱反駁「使唔使咁惡」，即被警員雙手反鎖擬「夾上」警車，她情緒激動頭暈坐地等候救護車送院，經醫生檢查後恐嬰兒有早產危機，需要留醫打「安胎針」，事主哭訴「成晚冇瞓到，血糖飆升，只係查身份證啫，就話我阻差辦公，我想還我公道！」據了解，其中有份處理今次案件的警長更是早有多次「火爆」前科的警長黎錦耀（PC51195）。

---------------------------------------

【11:00】劉女士的胞姐向《蘋果》稱，接獲妹妹的來電，指今早9時左右在伊利沙伯醫院分娩，男嬰7個多月。據劉姐了解是順產，但BB的身體狀況，她暫未能詳細了解，令她十分擔心。

--------------------------------------

事主劉女士向《蘋果》表示，與前夫育有一名現年16歲的女兒，現時為男友懷有近8個月身孕，腹中胎兒為男嬰，預產期是4月2日。她說自己年紀不小（42歲），故特別珍惜。她與女兒住土瓜灣永耀街一唐樓單位，因為懷孕後她都習慣落街散步當做運動，周三下午約2時，她飲了薑湯後如常落街，遇上兩名警員截查身份證，「呢幾日都查過幾次，平時佢哋都好禮貌，我都好合作，但噚日警察查緊第二個人，叫我企埋去，因為疫情咁犀利，我唔想企埋去嗰邊，我問就咁企喺度得唔得，佢（警察）話唔得，仲話要搜我身，我問使唔使咁惡，我大緊肚唔想行埋去啫，佢哋都話唔得，我已經喺銀包攞緊身份證出嚟，佢哋話唔查，捉住我，就話我阻差辦公，即刻用手銬鎖住我！」她雙手被扣得留下紅痕。

劉女士憶述時仍情緒激動，不禁落淚哭訴，她聲稱當時警員以「死肥婆，我唔知你咩名」辱罵她，「你話我一個大肚婆，點會同佢嘈，佢（警察）唔係咁侮辱我，我點會同佢嘈！」由於她飲完薑湯，加上情緒激動，被反鎖站在街頭見頭暈，「佢哋要夾我上警車，我有血壓高見頭暈，要求叫救護車。」於是她坐在地上等候。她被送入院，經醫生檢查後要打三針安胎針，醫生亦恐她有早產危機，遂要她留醫觀察一段時間。

「我噚晚成晚冇瞓到，血糖又飆升好犀利，又好掛住阿囡，得佢一個人在家，我媽媽都過咗去陪佢。」她重申在該區住了十多年，與街坊熟落，被查身份證時有多名街坊圍觀見證，她一向採取合作態度，只是當天的警員態度差劣引發事件。她指入院後無論她去廁所或洗澡，都有女警在病房跟着她，直至她被要求自簽200元「保釋」，女警才撤離病房，她重申沒有阻差辦公，誓要討回公道。

劉女士的弟弟向《蘋果》提供一條舖頭的CCTV，從片中所見，事發位置於土瓜灣永耀街的後巷，日期為周三（20日）下午2時左右，當時警方正在現場巡查，並向市民截查身份證，其間劉女士從永耀街一幢唐樓走出，警員立即要求她站到一旁出示身份證。在片中，警員一度與劉女士發生衝突，糾纏十多分鐘，之後她坐在地上，警員竟上前指罵她，又再將她「逗」起，並鎖上手銬。

另一條短片則是劉女士已坐在地上，雙手被反鎖，5名警員將她包圍，猶如「極度重犯」。當劉女士的大家姐趕至現場時，警察的態度仍然非常惡劣，不斷呼呼喝喝，聲稱劉女士「唔合作，唔肯出示身份證」，有街坊指警員不應將孕婦雙手反鎖，要求盡快釋放，但在場的一名警長（PC51195）竟表示：「邊係（大肚）呀，講咋」。事件擾攘近半小時，救護員到場將劉女士送院治理，她的家人要求警員立即將手銬解下，初時警員不為所動，直到她不停表示雙手被扣至紅腫疼痛才被解開手銬。

火爆警長近六年非常出位 惡行接二連三

據了解，有份處理今次案件、指對方的肚是假的警長為黎錦耀（PC51195），翻查資料他早在2014年已有多次「火爆」前科，先是被投訴向截查市民爆粗，又向記者做「開槍」手勢，更涉嫌推撞投訴警方旅遊巴沒停車熄匙的酒店職員。至前年10月，網民在多區發動「神獸罷鷲」行動，兩名學生被指在深水埗參與集結遭拘捕，同被控在公眾地方造成阻礙罪。裁判官當時質疑警員黎錦耀的證供，指他曾多次更改口供，故認為黎的供詞不可信也不可靠。

警方表示，紅磡分區巡邏小隊人員周三（20日）下午約2時在永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留人士。其間警員截查一名42歲姓劉女子，並要求她出示身份證明文件，但她情緒激動並拒絕聽從人員指示，經警員勸喻後她仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，她仍不出示身份證明文件，遂以涉嫌阻礙警務人員執行職務將她拘捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。她已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。警員作出拘捕時，她表示身體不適，要求救護車到場送往伊利沙伯醫院，經治療後已出院。警方續指，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！