佐敦封區逾12小時，不少傳媒都租住區內酒店，打算直擊檢疫流程，但自清晨起便被警方及衞生防護中心人員「夾擊」下趕上酒店，不准在街道拍攝。不過，即使記者大部份時間都只可透過窗戶觀察街道情況，但仍發現有6名街坊竟在衞生人員眼底下，於疫區內公園聚集除罩聊天、「煲煙」甚至進食，防疫意識堪憂。

一眾傳媒所身處酒店，正對面為一所休憩公園。下午時分記者透過酒店窗戶視察，發現有街坊完成檢測後，便手拿紅色物資袋到公園休憩，更齊齊拉低口罩煲煙。現場所見，一名身穿啡衣身型瘦削的男子，偕兩名友人一起吞雲吐霧，三人均拉低口罩到下巴，完全無視疫區危險。未幾聚集人數陸續增加至6人，有人前來「𢲷煙」，啡衣男子隨即伸手到胸口抓兩抓，其後拿出一根煙跟友人分享。與此同時亦有一名黑衣長髮男子出現，前來抽煙，事前他更即席打開物資站派發的蛋糕大快朵頤，邊食邊散步。

而就在公園外面，便有數名身穿全套保護裝備衞生人員，但似乎衞生人員受視綫所限，未有發現這批人聚集。有關行徑持續數分鐘後，衞生人員始發現並上前，勸喻他們散開及戴回口罩，惟啡衣男子僅是作狀戴好口罩，並趁工作人員扭過頭，又再拉低。最後多名衞生人員陸續到場增援，一行人始願意遵守防疫規定。整個過程，一直未見有警員上前票控。

港台較早前曾報道，指早上其記者離開其居住的酒店前往檢測期間，途中嘗試拍攝採訪，但被警員警告發現記者離開處所會作票控。惟另一邊廂，疫區內有人聚集除罩，警員卻未有介入，令人質疑疫區內的防疫措施成效之外，同時也有選擇性執法之嫌。

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