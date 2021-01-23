土瓜灣一名孕婦聲稱於周三被警員辱罵「死肥婆」，其後更被指阻差辦公，據悉有份處理今次案件的警長為黎錦耀（PC51195），翻查資料他早在2014年已有多次「火爆」前科，先是被投訴向截查市民爆粗，又向記者做「開槍」手勢，更涉嫌推撞投訴警方旅遊巴沒停車熄匙的酒店職員。至前年10月，網民在多區發動「神獸罷鷲」行動，兩名學生被指在深水埗參與集結遭拘捕，同被控在公眾地方造成阻礙罪，黎在庭上多次改口供，被裁判官質疑他的證供，指他的供詞不可信亦不可靠。

據了解，當時在現場的警長黎錦耀（PC51195），是警隊近年冒起最快的「火爆警」，本周三（20日）他不減火爆性格，當眾指對方的肚是假，甚至粗暴拉扯對方，惡行令人髮指。從女事主胞弟拍攝的片段顯示，黎錦耀當時與同袍截查女事主身份證時，態度非常惡劣，呼呼喝喝，其中黎錦耀最是火爆，動手又動口，驟眼看去以為警察拘捕賊人，原來是查孕婦身份證。

這名PC51195，近六年非常出位，火爆惡行接二連三，2014年，有市民投訴稱，7月14日晚在旺角山東街被當時為高級警員的黎錦耀截查。事後該市民點算準備存入銀行的鈔票時，黎竟向他爆粗稱：「我隻錶貴X過你全身喇！」市民感憤怒，致電999投訴。黎再爆粗說：「我呢次俾你害X死！」

8月19日，黎在黃竹坑警校佔中演練時，曾三度向記者做出「開槍」手勢。同年10月4日，旺角一間酒店職員投訴警方徵用的旅遊巴停車沒有熄匙，遭十多名警員圍罵。其中一名職員更被「砌生豬肉」襲警，並以涉嫌公眾地方行為不檢被捕。黎疑當時有份推撞該名職員。

2019年10月，網民在多區發動「神獸罷鷲」行動，兩名學生被指在深水埗參與集結遭拘捕，同被控在公眾地方造成阻礙罪，黎錦耀當時有份處理該案件，惟他在庭上多次改口供，自相矛盾，裁判官張天雁裁決直指，有警員供詞不可信亦不可靠。雖然，黎錦耀「火爆」作風招人非議，但無阻他升官發財，14年還是高級警員的他，現時已升為警長。

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