政府在佐敦疫情重災區的「抗疫清零」封區措施凌晨突然殺到，新填地街有商戶封區前5分鐘才收到通知，被殺個措手不及。「完全係冇通知，突然3點55分話要封！」只有5分鐘時間，令原本經營24小時雜貨店的黃小姐手足無措，她嘆稱：「都走唔甩！執嘢都執唔切啦！」黃小姐原居於尖沙咀，現在只好留在店內呆等，她既不知何時能離開店舖返家，也不肯定其雜貨店能否在「疫區」內續續運作做生意。

事前雖然已收到新聞報道中有關封區消息，黃小姐一心以為她在地舖開始的店舖位置不會受限（不用封鎖）。但直至凌晨3時許，她看見警方突然拉起封鎖線，在「封鎖完成」後，警員才突然正式通知她要留在封鎖區內，令她驚覺自己已「走唔甩」，頓感不知所措。區內突然變得水靜鵝飛，她都為生意感到煩惱：「呢條街啲舖日日蝕，仲要交租。」

經營小生意，最怕無貨賣。由於政府早前曾透露可能不准封鎖區內商店「補貨」，故封鎖區內黃小姐現時最擔心貨源耗盡，生怕未夠供應區內需要，縱然市民光顧也只能見財化水，她直言未知貨源能夠「捱幾耐」。另一方面她又為區內基層市民及街市憂慮，擔心他們手停口停：「都唔知有冇人嚟買，佢哋冇得返工，可能都冇錢。」語畢黃小姐只好回到舖內坐下，繼續與居民互相訴苦。

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