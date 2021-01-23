警方周三在永耀街截查一名42歲女子時，聲稱遇上對方情緒激動並拒絕出示身份證明文件，經兩次口頭警告不果後，以涉嫌阻差辦公將她拘捕。事後女事主指控遭警方用手銬反鎖雙手粗暴對待，質疑警方濫權。根據《警察通例》規定，警務人員在確保有可能逃走的人的安全，和受到控制；或保護自己或其他人，包括被約制者，免受傷害兩種情況下，才可使用手銬。

《警察通例》第29章就「武力及槍械的使用」作出規定。惟目前《警察通例》上載於警方網頁供公眾查，部份章節卻不被公開，當中包括第29章章節。保安局局長在立法會1999年4月28日的會議中，回應議員質詢時曾一度公開警員使用手銬的規定，指《警察通例》規定警務人員在以下情況才可以使用手銬：分別是（一）確保有可能逃走的人的安全，和受到控制；或（二）保護自己或其他人，包括被約制者，免受傷害。

過往亦有市民不滿被警方濫權鎖上手銬，入稟索償。2017年7月1日習近平訪港期間，一批社運人士在尖沙嘴海旁展示「我要真普選」橫額示威時，其中兩人關振邦和梁國華聲稱在無作任何反抗下，被警員鎖上手銬帶走。他們認為警方使用手銬的做法不合理，並違反《警察通例》，事後入稟小額錢債審裁處向律政司長提出民事索償各五萬元，但最終兩人被裁定敗訴。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！