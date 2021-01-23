【17:38】港台報道，指早上其記者離開酒店前往檢測期間，途中嘗試拍攝採訪，但被警方截停及登記身份證資料，在檢測後被要求返回酒店。在場警員警告，記者應留在酒店範圍，如再被發現記者離開處所會作票控。

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政府凌晨4時公佈引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制佐敦指定受限制區域內約1萬名人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，目標在48小時內完成。《蘋果》與其他傳媒記者分別租用了區內酒店房間，以「住客」身份直擊佐敦「封區」情況，亦被酒店職員通知，需要到檢測處採樣。由於記者並非居於「封區」範圍內，登記檢測時會被列為「訪客」，排隊檢測期間，目睹有電視台及雜誌攝記等在場舉機採訪時，遭警員干涉，驅趕他們返回酒店，更有警員聲稱：「上頭唔想見到你哋喺度！」

中午時分，記者在封鎖區內指定採樣區排隊等候檢測，首先在登記處登記身份證資料及聯絡電話後會獲派一個膠樽，將膠樽交給採樣處的人員，以進行咽喉和鼻腔合併拭子樣本採樣，即撩鼻及喉嚨。完成採樣後約1分鐘便會收到短訊，顯示身份證號碼頭4個位，樣本瓶編號及參考編號。然後，檢測人士需要再排隊登記戴手帶，以識別已接受檢測，除登記身份證等個人資料，亦要填寫住址，若非封鎖區內居民，會被標示為訪客。戴上手帶後，便會獲派一袋物資返回處所，等候檢測結果。整個輪候過程約15至20分鐘，高峯時人龍一度近百人，但之間並無保持1.5米社交距離。

檢測過程中，並無任何人主動向檢測人士提及，大約何時會有檢測結果，以及如何收到通知。而該紅色袋物資內包含5包即食麵、1包通粉、4罐罐頭包括茄汁豆、午餐肉、沙甸魚、麵包蛋糕、湯包；另有口罩、消毒搓手液等防疫用品。此外，檢測人士戴上的手帶為紙製，輕易破損或甩脫。

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