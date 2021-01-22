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【12:20】中午時分，記者亦在封鎖區內排隊接受檢測，在登記處登記身份證資料及聯絡電話後會獲派一個膠樽，將膠樽交給採樣處的人員，以進行咽喉和鼻腔合併拭子樣本採樣，整個過程約兩分鐘。完成採樣後約1分鐘會收到短訊，顯示身份證號碼頭4個位，樣本瓶編號及參考編號。然後再排隊登記戴手帶以識別已檢測人士，最後便獲派一袋物資返回處所。

【11:22】家庭主婦譚女士，剛完成檢測後獲戴上手帶以茲識別，她直言封鎖指定區域強制檢測安排倉促，造成不便，「想出去買下嘢都唔得」，但為健康着想也無可奈何。她早上10時由相關人員上樓拍門通知前往檢測，檢測之後獲發一袋物資，包括湯包、杯麵、防疫用品等。

【11:08】 記者抵達用帳篷搭建的指定採樣站，採樣站及流動採樣車外均現人龍，並出現「打蛇餅」情況。眼見物資站有乾糧、杯麵、紙包飲品、清潔消毒用品及防疫用品等等。

【11:00】酒店職員到記者入住的酒店房間，通知房客可以按指定時段，到指定檢疫區進行檢測，同時登記記者人數及身份證資料。記者獲安排的時間為早上9時至11時，記者收到有關指示時已過了時間，似乎安排混亂，向職員查詢時，職員也嘆氣：「程序直頭俾人鬧到爆，佢（政府承辦商）通知我已經10點半，你哋可以隨時去」。記者再問，完成檢測後是否可以離開酒店房間，職員稱完成檢測後，巿民會獲發一份物資，檢測人士要返回處所等候。

【10:43】在封鎖區外，早上9時49分，一名男子疑在上海街與南京街交界，欲進入封鎖區被阻不滿，與警員爭執，混亂中一名警員報稱被毆，男子涉嫌襲警被捕。警員臉部受傷送院治理。

【10:10】排隊等候取物資的人龍越來越長。另有穿保護袍人員帶領一批巿民往流動採樣車及帳篷前等候檢測。大部份排隊人士似乎沒有保持1.5米的社交距離。

【09:38】 上海街有巿民手持綠色紙張，未知是否有關強制採樣檢測的資料；同時，亦有近20名巿民在當局設置的臨時登記處排隊，取走一袋袋紅色膠袋的物資。

【09:31】 懲教署車輛運送多箱物資到場，包括生果及食物等，相信是準備運送給被封鎖區內的一萬名市民。

【09:18】至早上「封鎖」限制疑稍為放寬，甚至有人涉違防疫法例。記者見到一名穿格仔恤衫男子在封鎖區內，拉低口罩一邊行一邊吸煙，凌晨時分記者已曾見過他在區內便利店，除下口罩飲啤酒，未知是否區內居民。按道理現時巿民應不可在封鎖區內游走，但具體詳情仍未清晰，該名男子在一班穿白色防護袍人員旁邊直行直過，也無人理會。之後該名格仔衫男子又返回上海街與寧波街交界的休憩公園閒坐，其間再次除罩吸煙，一度有穿保護袍人員上前遞上單張與他傾談。

【08:57】現場稱，有巿民如常返回在封鎖區內的商舖上班，始知被拒在封鎖線外，不得進入，無法上班。當局指，在封鎖區內約有1萬人，目標48小時內完成檢測。據記者所見，今日凌晨開始，若非工作人員或前往接受測人士，基本上不准在封鎖區內街停留，街上密佈穿白衣保護袍的衞生署人員，並幾乎每個街口都有警察防止有人「逃出」或「潛入」封鎖區，恍如戒嚴。

【08:30】早上8時過後，佐敦封鎖區內穿白色防護袍的人員越來越多，街道上停泊多輛流動採樣車及運送物資的車輛，同時搭建多個臨時帳篷。稍後陸續有市民登上流動採樣車，接受武漢肺炎採樣快速測試。但疑因當局仍未宣佈具體的檢測安排，包括封鎖區內市民接受檢測後何時有檢測結果、以及最快何時可「離開」封鎖區。記者偶爾見到市民向在場工作人員查詢，但疑因得不到答案，有人失望而回。

【07:50】有在場警員表示，若今日凌晨4時後仍身在佐敦封鎖區內的人，不論是居民，店員還是記者，都必須先接受快速測試及呈陰性反應，才可以離開封鎖區。記者在封鎖區內酒店窗口可見、寧波街與上海街交界的休憩花園，從凌晨到早上不斷有警員及穿上全套白色高保護程度保護衣的政府工作人員出現，相信是為了在封鎖區內替所有市民做檢測做準備。

【06:30】消防處及入境處人員，在大廈各處張貼公佈，警員則在街道各處站崗，禁止所有人出入封閉區，強制檢測工作早上將會展開。

【05:20】消防處處長梁偉雄到達，慰問在場協助居民的消防員。

【04:30】運輸署宣佈：以下路段現已暫時封閉，介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街。

【04:00】政府表示已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，見附圖）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在約48小時內完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

警方已封閉多條街道，並將多部阻路的車輛拖走。

【03:30】警方開始封閉佐敦部份街道，傳聞凌晨4時會正式封閉，封閉街道包括甘肅街、炮台街、南京街範圍內。

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油尖旺區武漢肺炎大爆疫，城中傳聞政府今日將會封閉佐敦疫區，對疫區內居民進行強制檢測，消防指政府正考慮在星期六、日起，在「佐敦指定檢測區域」部份範圍實施「禁足令」強制檢測，如果實行「封區」，政府將調動過千名紀律部隊人員及檢測人員參與，但暫仍未有定案。有市民深夜搶購生活物資，亦有人帶同行李乘的士離開。

凌晨時分，多輛貨車開始運送大批物資到佐敦吳松街熟食檔及附近油尖區多元文化活動中心，物資包括口罩及麵包等物品，據悉兩處地點相信用作指揮及物資中心。凌晨約1時30分，一批警員及衞生署人員到場，人數共約60人。其中一批衞生署職員到達白加士街98號金威廣場實施強制檢測，大廈約20分居民需撤離，分批登上小巴前往隔離檢測中心。

衞生署人員在凌晨3時半開始向區內依然營業的便利店職員作出呼籲，「如果你哋凌晨4點唔走，就要做強制檢測，廿四小時內有陰性結果先可以離開。」，警方開始進行封路，其間一批消防員及入境處職員到場協助檢測工作；而政府目標是在封區後48小時內完成強制檢測行動。

便利店職員K先生（化名）居住在佐敦，但對封區範圍一無所知。店舖職員在封區前約15分鐘才被勸喻離開，惟便利店管理層依然未有任何指示，他們只能在店內乾等，非常焦急，擔心在指定時間前未能離區，他直言政府今次封區政策「唔湯唔水」，「佢一係就參考外國封城，舖頭都唔好開。而家乜都唔知，冇安排。」職員在便利店內不斷踱步，等候管理層的電話。在封區一刻，K先生任職的便利店依然開業，在場的顧客紛紛表示：「全區糧食靠你啦。」未見關門。另一便利店的待遇則大相逕庭，在封區前即叫職員「落閘」，立即離開。職員即「趕閘」在凌晨3時48分急步離開佐敦範圍，相當狼狽。

警方拖走封閉區內多部車輛，以便騰出地方供有關人員及車輛使用，並開設多個臨時帳篷供檢疫工作之用。有居於封閉內的南亞裔居民不滿政府行動，在街上不願回家，並要求人員出示證明文件，警方則通知民政事務署職員前來協調。而封閉區內所有人不可落樓、酒店住客全部要返上房間，記者亦不准逗留在街上全被趕走。

有粥店東主用電話遙控教夥記關爐頭及儲存食物 ，由於夥記住在區內，老闆亦叫夥記可隨意落舖提取食物，以免浪費，對於突然封區，東主心感無奈，關店兩天損失無從估計，對於記者提問亦不願多談，自言冇曬心機！

有食肆東主亦對於突然封區，爆粗回應，表示大感不滿，對於生活及生意亦十分大影響，完全無生意，老闆表示剛煮好幾煲飯 、煲了湯，食材現在亦不知怎樣處理。

「封區令」今日（23/1）凌晨4時殺到，警方出動大量警力開始封鎖，檢疫物資陸續送到。然而政府事前未有通知，有居民半夜驚醒才知被困籠內，非常惱火。

街坊阿志（化名）表示其居所位於新填地區近甘肅街，早前從新聞消息知道，自己住所不在封區範圍內，但自言心內「囉囉攣」而失眠，豈料半夜紮醒才知道已身處圍城內。「我知道就走咗啦！仲喺度俾佢封咩！」他「踢拖」走到雜貨店跟街坊、商戶訴苦。

封城亦令阿志開始苦惱生計，他於地盤工作日薪出糧，多勞多得，因此就惆悵道：「政府又唔會畀返錢我。」又謂生活艱難，只好居住舊區。阿志苦中不忘挖苦警員：「佢哋有OT（補水），我哋冇吖嘛。」

心急的阿志上前向警員詢問詳情，對方含混回答，着「阿志」晨早8時自行問民政處職員。他認為封區令「一刀切」，大嘆：「你（政府）死就好啦，唔好累埋我啦……」無奈的阿志，向記者表示現時苦無對策，暫時只能上樓睡一覺，揮手離開。

油麻地街市商戶損失慘重，菜檔有婆婆堅持不走，繼續等運到。婆婆表示昨日已收到其他人指今日會封區，但由於一直都是以訛傳訛，政府從未落實，昨晚仍照往常跟商户訂了萬多元蔬菜，損失慘重，對於這個政府深感不滿。

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