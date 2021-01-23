油麻地渡船街1至4A號，早上9時半，一名中年男子由高處墮下倒卧行人路，途人致電報警，由救護車將事主送往伊利沙伯醫院搶救。

現場渡船街近佐敦道，與「佐敦指定檢測區域」相隔約50米。警方封鎖墮樓案現場，調查事主墮樓原因。警方稍後聯絡到事主的胞兄，得悉事主是廣華醫院的病人，疑擅自離開醫院。

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