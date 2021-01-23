政府凌晨時分封閉佐敦「疫區」，要求區內居民進行強制檢測。本港多間傳媒，為求報道區內即時狀況各出奇謀，包括入住「疫區」的酒店，了解居民的切實需要。為突破新聞封鎖，《蘋果》與部份其他傳媒記者租用了區內酒店房間以獲得「住客」的身份，以直擊佐敦「封區」情況。凌晨約4時警員拉起封鎖線後，即要求一眾記者，不得在街上採訪，表示該處已屬封鎖區域，要各人返回酒店房間。記者被迫退回房內後，仍「堅守」酒店房間的窗戶拍攝街頭的檢疫人員實況，透過通宵直播，繼續向觀眾發放封鎖區內的真實畫面及最新消息。

「封城令」於4點生效。警方隨即築起鐵馬膠帶圍牆，衞生署偕民政署職員架起檢測帳幕，三批人員隨即進駐圍城圈，城外城內重兵駐守。未幾，大批消防員亦到場，與在場其他部門部署48小時強制檢疫的程序。

「佐敦指定檢測區域」東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，這個四方區域霎時仿如隔世；當記者在圍城內遊走時，會被衞生署職員截獲告誡說：「我知你係記者，但你要返番你嘅『處所』。」記者來不及解釋便被押回酒店，言談間衛生署職員顯得不耐煩，不斷要求記者要合作、要配合。

記者回到酒店範圍，這裏正是「檢測區域」的中心點（上海街與寧波街交界），大部份傳媒行家亦集結在此。由於人數不少，引致越來越多食環署職員及警方前來監視，不時告誡說：「請你返入去先（酒店內），我哋先會走，你哋仲企喺度，我哋都唔會走。」行家們為了爭取更多採訪的機會，不斷追問在場工作人員「封城令」的因由，但他們只表示不清楚，更有警員指「政府都未起身啦，你哋唔返入去，我哋都要陪你企」。

雙方僵持逾一小時，突然幾名衞生署職員作出「驅趕」說：「如果無住酒店，要去shelter（帳幕）。」記者無可奈何地待在酒店大堂，但依然被幾名警員盯着。

約早上6時，有衞生署人員出現，要求記者返回酒店房間，等候專人上門做檢測，記者只好返回所屬樓層繼續工作。但為了讓市民知道封鎖區內的真實情況，記者返回酒店房間後仍堅持透過狹窗的窗戶拍攝街上防疫人員及警員的實況，作出通宵直播，突破當局對採訪活動作出的「封鎖」。

另由於政府一直未有對外公佈區內強制檢測詳情，未有提及區內居民的飲食安排。記者就此以客人身份向自己居住酒店查詢，職員指他曾向在場工作人員了解，對方指政府將會向區內區民派飯盒，惟具體情況，包括派發時間、餐點份量、餐點數量或款式均未有任何資料。酒店職員說：「你餓可以去對面便利店買嘢。」職員指對面便利店仍然有做生意，提點記者如太餓可以先買乾糧充飢，他自己剛剛買一個即食飯，街上的衞生署職員亦未有阻止。

在場工作人員亦向酒店職員提供一個民政事務署的查詢電話，讓他了解詳情。該查詢電話是民政事務局局長徐英偉，較早前在記者會上提供的熱線，記者嘗試致電，惟號碼因線路繁忙無法撥通。

「你有陰性結果都未出到去住。」他引述衞生署工作人員指，區內居民包括酒店住客，可到流動檢測站進行強制檢測，不過即使結果為陰性，仍要等待「封區令」解封，才能離開這區；因此建議記者，待在房間等候人員「上門」：「主動出去都要排都要等，不如等佢嚟，一次過做晒。」他相信區內定必有隱形患者，而且武漢肺炎的結果亦有機會呈「假陰性」，或許至少需要做兩次檢測才能擔保自己「冇中招」。

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