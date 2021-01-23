警方旺角警區牌照組及雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，昨晚約9時30分，展開打擊無牌賣酒及違令處所行動，突擊搜查通州街81至87號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕一名27歲姓關男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限聚令（第599F章）。另外，單位內18名男子及7名女子，年齡介乎20至50歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，該25名男女亦涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲一批證物，包括約650罐啤酒及約90瓶烈酒，總值約13萬元。

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