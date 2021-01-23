葵涌發生飛轆交通意外。昨午1時許， 一輛電單車沿青葵公路往九龍方向行駛，至貨櫃碼頭對開時一彎位時，迎面線一輛貨車突然甩轆飛出，繼而彈過石壆跨越行車線，電單車司機閃避不及，遭車轆擊中後左搖右擺，幸好最後並無翻車，尾隨駛至一輛私家車則撞上車轆，致車頭損毀，37歲姓盧司機手部受傷，肇事貨車左邊尾轆飛甩，37姓楊貨車司機發現後停下，救護員到場將傷者送院治理，警員到場場調查意外原因。

意外時有車CAM拍下過程，片段顯示甩出的車轆在路中翻滾，彈過來回線中央的石壆，飛彈過對面行車線，電單車當時在快線行駛，鐵騎士見狀立刻切回中線閃避，惟失敗遭車轆擊中，失平衡左搖右擺多次後，終收慢車速並無翻車。網上另一段相信由駕駛電單車的鐵騎士自拍上載短片，顯示電單車水箱損毀爆裂滴水，鐵騎士嘆息表示「今次逃過一難，可能要收山唔揸喇！」

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