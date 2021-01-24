港府史無前例圍封佐敦兩日，逾一萬名居民「禁足」強檢，最快明早才解封。深水埗早前曾被政府劃出指定檢測區域，要求區域內所有住戶全部要進行檢測，由於昨日新增的78宗本地個案中，深水埗區佔6宗，其中5宗來自劃區內，而劃區內再有多3幢大廈須納入強制檢測，區內街坊憂政府或會繼圍封佐敦後，將深水埗封區。

深水埗指定區域昨日再有3幢樓宇因有一個單位確診而要強制檢測，包括欽州街96-98號／福榮街126-128號、元州街25-27號、長沙灣道171號，分別涉及1人、1人及3名同住家人中招。另外，深水埗南昌街84號今日亦被納入強制檢測。鑑於深水埗疫情未見緩和，位於深水埗楓樹街遊樂場的檢測站，將會延長服務。

街坊李太認為，強迫區內全部居民「禁足」的做法擾民，「有啲人返唔到工，老細好就話啫，老細唔好你咪死啦」。她認為，「最好係一座還一座，呢一座有事就呢一座，嗰一座冇事就唔好搞事，人哋冇就唔好搞人哋」。

李太表示，政府「封區禁足」的做法沒有效，認為即使今次驗出陰性，不能擔保日後不會受到感染，但就令到「人心惶惶，睇到都好驚，我自己都驚到手軟腳軟」。

街坊陳小姐認為，封區檢測無用，而且十分擾民，打亂市民日常生活。她相信，政府不會將深水埗封區，「暫時唔會擔心，都唔知佢封唔封，佢要封都冇得好講」。

區內排檔負責人陳女士亦表示，疫情反覆令生意大受影響，「差唔多冇一半生意」，若政府之後將深水埗封區，亦只能表示無奈，「佢叫我哋走咪走囉，擾民一定擾，但冇計」。

街坊梁女士則表示不太擔心深水埗會封區，因為疫情期間已較少出街，會「既來之則安之」。

深水埗累計10幢被列入強檢名單的大廈包括：欽州街56號明輝大廈、大南街355至357號、汝州街254至256 號（即桂林街38C至38D號）、福華街103至107 號華安大廈、南昌街141至145號南方樓、黃竹街10至10A號、欽州街96-98號／福榮街126-128號、元州街25-27號、長沙灣道171號及深水埗南昌街84號。

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