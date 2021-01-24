警方新界南總區在過去兩天(22日及23日)執行犂庭掃穴行動，打擊不法份子的收入來源，連同機動部隊、荃灣、沙田及葵青等人員，突擊巡查區內逾70間食肆、派對處所、娛樂場所和酒牌處所等，共拘捕19人及向36名涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》人士發出定額罰款通知書。行動中撿獲賭款3000元現金、多張電動麻雀枱及賭具。

新界南總區反三合會行動組高級督察周文軒講述案情時表示，被捕19人，包括12男7女，年齡19至83歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」等罪名。行動中發現有人漠視限聚令，警方在葵涌華星街一幢工業大廈，發現有人設置多個小型派對房間，租用作社交聚會，警方突擊巡查，在單位內發現24名人士，分別在6個小型派對房間內，涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》，向他們發出定額罰款通知書。

荃灣警區特別職務隊李欣林督察則指，警方接獲線報，22日下午4時，突擊巡查荃灣川龍街一間藥材店，揭發其面積600呎閣樓，闢作非法賭場，警方拘捕57歲姓何本地女子，涉嫌「經營賭博場所」，調查發現何婦亦是經營樓下藥材店的負責人，她租下地舖及閣樓，以地舖掩飾閣樓的非法賭場。行動中拘捕12名男女，年齡52至83歲，13人同時涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》，向他們發出定額罰款通知書。

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