佐敦周六凌晨起實施「禁足令」，部份封鎖區的商戶未及為舖頭貓準備糧食及食水，一眾流浪貓亦無人餵飼，令不少貓友非常擔心。一名在新填地街經營海味雜貨舖的商戶今在封鎖線外求助，指在封鎖區內的愛貓已斷水斷糧兩天，希望可入內餵貓被拒，其後獲區議員幫助後，終獲民政署人員協助餵貓。另外，fb群組「天下貓貓一樣貓」其中一名版主亦出post表示，自己身處封鎖區內，並已完成檢測及獲派手帶，可於封鎖範圍內行動，餵飼流浪貓。

當區區議員陳嘉朗今午在fb表示，在新填地街49至50號經營海味雜貨檔的芳姐在封鎖線外向警員求助，指自己飼養的25歲貓女「阿才」已無水無糧兩天，希望警方可以酌情準許她進入封鎖區內餵飼，但一直苦無回音，被部門人員「推來推去」。其後他知悉事件後，向民政專員反映，並獲有關人員協助餵貓。

芳姐表示擔心貓貓餓死，遂準備兩個貓罐頭及一支水，希望「阿才」獲救後能夠立即醫肚。「阿才」獲救時情況良好，立即飲了半碗水，事後被消防帶到封鎖區外，由芳姐接回。同時間，有街坊聽到排檔傳出貓叫聲，遂通知消防救貓，惟貓貓受驚逃去。

陳嘉朗批評政府今次「封區」太過倉卒，未有顧及封鎖區內的動物，安排不足，如果任何街坊知道區內仍有貓隻需要餵飼，可與他聯絡。

另外，「天下貓貓一樣貓」版主Kandi亦在fb發帖，指收到封鎖區內的貓谷友求助，剛巧她正身處封鎖區內，並已完成檢測及獲派手帶，可於封鎖範圍內行動，餵飼流浪貓。

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